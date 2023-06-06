Consiglio Regionale delle Marche convocato per il 14 aprile 2026: l’ordine del giorno
Prima parte in seduta aperta per l'intervento di Maryam Rajavi, Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana
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Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 14 aprile 2026 a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta aperta per l’intervento tramite videomessaggio della Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, Maryam Rajavi.
La seduta ordinaria prevede l’esame di interrogazioni e interpellanze tra cui quelle relative ai compartimenti di pesca e al caso della raccolta e gestione del plasma.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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