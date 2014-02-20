Trentadue nuovi Carabinieri per i reparti della provincia di Ancona Sono stati accolti giovedì 26 marzo presso il Comando Provinciale di Ancona

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Giovedì pomeriggio, al Comando Provinciale di Ancona, il comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale Nicola Conforti, e il Comandante Provinciale, Colonnello Roberto Di Costanzo, hanno tenuto a rapporto i Carabinieri provenienti da ogni parte d’Italia e recentemente destinati a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle varie Stazioni disseminate sul territorio provinciale.

Le giovani leve, appena arrivate ai loro nuovi reparti in virtù di una manovra di impiego disposta dal Comando Generale dell’Arma e finalizzata a rafforzare gli assetti preposti al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, hanno ricevuto dai due alti ufficiali le prime linee guida in merito ai compiti che saranno chiamati a svolgere nelle nuove realtà in cui presteranno servizio.