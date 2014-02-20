Economia e Territorio: premio Leader a Tanoni, Giacomelli, D’Orsogna e Carloni Il riconoscimento dedicato alle professionalità capaci di generare valore sul territorio: cerimonia alla Domus Stella Maris

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La capacità di generare valore attraverso la propria attività professionale al centro del premio Leader, istituito dal Centro Studi Economia e Territorio e conferito nel pomeriggio di lunedì 23 marzo a quattro figure di alto profilo come Paolo Tanoni, avvocato specializzato nel settore business, l’imprenditore Enrico Giacomelli, Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e Alex D’Orsogna, già dg nel salvataggio dell’Aeroporto delle Marche e oggi alla guida dell’ Enac.

La cerimonia si è tenuta alla Domus Stella Maris di Ancona all’interno di una serata interamente dedicata al lavoro, alla visione e allo sviluppo. “LEADER – Premio alle personalità che generano valore” ha riunito istituzioni, mondo economico e professionale per celebrare esperienze diverse ma accomunate da un filo conduttore preciso: la capacità di trasformare competenze e responsabilità in crescita collettiva.