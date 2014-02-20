Incontro a Senigallia sul benessere psico-sociale delle nuove generazioni
Vi hanno preso parte circa duecento studenti dell'istituto "Panzini"
Mercoledì 25 marzo duecento studenti dell’Istituto superiore Panzini di Senigallia hanno preso parte all’incontro “Come stanno i ragazzi? Il benessere psico-sociale delle nuove generazioni”, organizzato al Cinema Multiplex da Commercianti Indipendenti Associati e Fondazione Conad ets. Il responsabile relazioni esterne di Commercianti Indipendenti Associati, Marco Monari, ha introdotto i lavori, seguito dai saluti del Sindaco Massimo Olivetti e dell’amministratore delegato di CIA, Luca Panzavolta. Hanno quindi preso la parola Beatrice Brignone, a nome della direzione scolastica dell’istituto Panzini, e Daniela Beltrami, dell’Informagiovani del Comune di Senigallia.
Il benessere psico-sociale dei giovani non è solo una questione individuale, ma una responsabilità collettiva che coinvolge scuola, famiglie e comunità educativa: questi i temi da cui è partito il confronto, organizzato in simultanea in 249 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.
Tra i relatori un volto noto dello spettacolo e dei social, Germano Lanzoni, attore e autore, volto del “Milanese Imbruttito”. Con lui lo psicologo Matteo Lancini, tra i principali esperti italiani di adolescenza, e Maddalena Grechi, esperta di Unicef. Centrale anche il contributo dello Youth Advisory Board (YAB) di Unicef. Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore ha condotto i lavori.
Nel complesso erano collegati in diretta streaming 25.500 studenti a cui è stato offerto uno spazio di confronto su un tema sempre più centrale nella vita dei giovani, segnati da fragilità, pressioni sociali e cambiamenti profondi nelle modalità di relazione. Attraverso prospettive complementari – psicologica, educativa, sociale e culturale – l’incontro ha offerto strumenti per comprendere le dinamiche del benessere psicosociale e il ruolo delle relazioni e dei contesti famigliari e sociali nella crescita personale. L’iniziativa fa parte del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS. Il ciclo di appuntamenti si concluderà in aprile con l’evento finale “Pagine di legalità”, a cura della Fondazione Scintille di Futuro di Pietro Grasso.
«Da sempre – ha dichiarato Luca Panzavolta, ad di CIA-Conad – i veri protagonisti degli incontri del Progetto Scuola sono i ragazzi: stimolarli a riflettere su temi importanti per la loro vita è un modo per aiutarli a diventare adulti consapevoli. Anche questo, per noi, significa essere parte integrante delle comunità in cui operiamo».
Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2025 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024. La cooperativa associa una rete multicanale di 260 punti vendita al 31/12/2025; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.
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