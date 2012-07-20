Giornate FAI di Primavera 2026 a Senigallia, Corinaldo, Ostra, Montemarciano e Trecastelli "Lo spazio teatrale tra architettura, scenografia e spettacolo": saranno sette i beni aperti grazie alla Delegazione FAI Senigallia

Lunedì 16 marzo si è svolta la conferenza stampa tenuta dalla Delegazione FAI di Senigallia presso la Sala Consiliare del Comune per confermare anche quest’anno le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: l’evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno di migliaia di volontari: 780 luoghi saranno visitabili a contributo libero, un evento ormai apprezzato da coloro che intendono conoscere e valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

Ha presieduto il prof. Marcello Mengucci, vice capo Delegazione Fai di Senigallia, delegato dalla capo Delegazione arch. Maria Rosa Castelli. Alla presenza del sindaco Massimo Olivetti e del vice sindaco e assessore all’istruzione, cultura, partecipazione e sport Riccardo Pizzi, che hanno ricordato come sia attiva la collaborazione con il FAI, le cui aperture sono un momento di grande diffusione valorizzazione del nostro patrimonio culturale, il prof. Mengucci comunica che SABATO 21 MARZO NEL POMERIGGIO E DOMENICA 22 MARZO NELL’INTERA GIORNATA, si apriranno 7 beni, alcuni dei quali poco conosciuti, insoliti o di solito inaccessibili. Poiché il FAI è sensibile all’educazione dei giovani, ai quali deve essere insegnato il rispetto del patrimonio comune, affinché si responsabilizzino alle scelte culturali, e paesaggistiche che dovranno fare da adulti, i veri protagonisti saranno ancora una volta gli Apprendisti Ciceroni delle diverse scuole del nostro territorio.

Le Giornate FAI rappresentano un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione: strumenti essenziali per affrontare un mondo libero. Si tratta di un percorso di cittadinanza che coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei.

Sono intervenuti il sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi, l’assessore alla cultura di Montemarciano Alessandra Giuliani, il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, l’assessore alla cultura di Ostra Vanessa Astone e la Dirigente scolastica di Ostra e Corinaldo Marilena Andreolini. I loro interventi hanno evidenziato l’importanza di valorizzare le bellezze del nostro territorio, spesso non conosciute e poco stimate, e il valore del ruolo degli studenti Apprendisti Ciceroni, che in tal modo sviluppano competenze trasversali e abilità diverse da quelle prettamente scolastiche.

Il prof. Mengucci elenca le aperture previste, evidenziando che il tema scelto dalla Delegazione FAI di Senigallia per le Giornate FAI di Primavera 2026 è il seguente: LO SPAZIO TEATRALE TRA ARCHITETTURA, SCENOGRAFIA E SPETTACOLO. Le Marche sono state definite la “Regione dei teatri” in quanto caratterizzate da una “densità” teatrale, rispetto alla popolazione e al numero di Comuni, che non ha eguali nel territorio italiano. Disseminati in moltissimi borghi e città della regione, i teatri sono centro di sviluppo culturale per la comunità e luoghi rappresentativi dell’identità culturale della società. Durante le GFP nei Comuni partecipanti daremo rilievo alla funzione culturale del teatro che si riverbererà nei centri storici di Corinaldo, Ostra e Montemarciano e nella città di Senigallia. In tutte queste sedi di teatri prestigiosi saranno allestiti eventi collaterali di assoluta eccellenza.

1. A CORINALDO dopo la visita guidata al TEATRO GOLDONI si potranno visitare:

– la MOSTRA MIRABILIA MARCHE: capolavori, innesti e ibridazioni, fra pubblico e privato nell’età di Ridolfi, a cura di Andrea Bruciati, che mette in dialogo i dipinti del Ridolfi – conservati a Corinaldo presso la Raccolta d’Arte Civica a lui intitolata e nelle Chiese della città – con altre opere, mai esposte al pubblico, provenienti da collezioni private;

– la SALA DEL COSTUME E DELLE TRADIZIONI POPOLARI: splendidi vestiti ducali, ovvero gli abiti indossati durante la rievocazione storica della Contesa del pozzo della polenta, oltre agli stendardi dipinti ogni anno in occasione della Contesa.

APPRENDISTI CICERONI : scuola secondaria di 1° grado G. Degli Sforza

POSTAZIONE BANCO : ingresso al teatro.

ORARI : sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00 / 15.00-18:00

2. A MONTEMARCIANO dopo la visita guidata al TEATRO ALFIERI si potranno visitare:

– la MOSTRA DI CLARINETTI ANTICHI a cura del musicista e collezionista Andrea Greganti, che racconta l’evoluzione dello strumento attraverso preziosi esemplari storici. Elemento di grande suggestione è la presentazione di una ricostruzione tridimensionale video di un clarinetto storico, realizzata tramite TAC ad alta risoluzione. Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e unisce musica, tecnologia e ricerca scientifica.

– “MONTEMARCIANO IN SCENA”, un percorso narrativo che intreccia le vicende di due personaggi legati al territorio e accompagna il visitatore tra superfici e profondità, tra scena e retroscena: Giovan Battista Marotti (1834-1908), progettista e finanziatore del teatro e figura centrale nella storia di Montemarciano e nel suo rinnovamento urbanistico e Alfonso Piccolomini, signore di Montemarciano e «vicario in temporalibus» per la Chiesa, figura dalla vita intensa e avventurosa, sospesa tra storia documentata e suggestione teatrale.

– IL CENTRO STORICO E LE GROTTE CIVICHE, una porzione estesa delle Grotte Civiche, sarà aperta per l’occasione grazie alla disponibilità di un privato. Di origine incerta, rappresentano la porzione più ampia e meglio conservata del sistema ipogeo di Montemarciano, in gran parte non accessibile. All’interno delle grotte si potrà osservare un muro con caratteristiche costruttive differenti dalle altre pareti: secondo le ipotesi storiche potrebbe appartenere all’antico castello medievale di Montemarciano, il cui signore era Piccolomini, distrutto nel 1578.

APPRENDISTI CICERONI : scuola secondaria di 1° grado Falcinelli

POSTAZIONE BANCO : ingresso al teatro.

ORARI : sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00 / 15.00-18:00

3. A OSTRA dopo la visita guidata al TEATRO LA VITTORIA ci saranno i seguenti:

EVENTI COLLATERALI:

1. Sarà aperto alle visite il PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE, nelle cui sale verranno esposti i documenti storici relativi al teatro.

2. Saranno previsti brevi INTERVENTI MUSICALI E ARTISTICI, curati e narrati sempre dagli Apprendisti Ciceroni.

3. La descrizione del teatro prevede una SPIEGAZIONE ANCHE TRAMITE IL LINGUAGGIO DEI SEGNI (LIS) sempre a cura degli studenti.

APPRENDISTI CICERONI: scuola secondaria di 1° grado Menchetti

POSTAZIONE BANCO: ingresso principale al centro storico di fianco alla chiesa di San Sebastiano.

ORARI: sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00/15:00-18:00

4. A SENIGALLIA durante la visita guidata al TEATRO LA FENICE si potranno ammirare:

– le famose MASCHERE CARNEVALESCHE maschere carnevalesche realizzate dai f.lli MARCONI, dell’Estetica dell’Effimero, alcune delle quali sono state premiate come migliori maschere durante il Carnevale di Venezia.

– RIEVOCAZIONE STORICA IN COSTUME di alcuni avvenimenti importanti legati all’originario teatro La Fenice con L’ESTETICA DELL’EFFIMERO

APPRENDISTI CICERONI: Istituto Comprensivo Marchetti

POSTAZIONE BANCO : di fronte al teatro

ORARI: sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00/15.00-18:00

Sempre a SENIGALLIA lo spazio scenografico sarà declinato IN 2 EVENTI ITINERANTI:

5. TEATRI SULL’ACQUA NEL TURISMO BALNEARE TRA ‘800 E ‘900, presso Pescheria del Foro Annonario iniziando con la visita guidata a una mostra di cartoline, fotografie, manifesti e disegni allestita presso la Pescheria del Foro Annonario sarà illustrata l’evoluzione dei luoghi del turismo senigalliese da metà Ottocento agli anni Trenta del Novecento. L’itinerario proseguirà con alcune tappe dedicate alla descrizione delle case di villeggiatura per poi arrivare all’ex Stabilimento Bagni, del quale verranno presentati i progetti ottocenteschi di Vincenzo Ghinelli e le trasformazioni subite dalla struttura negli anni Venti e dopo il terremoto del 1930. Di fronte all’ex Stabilimento dei Bagni verrà proposta una breve drammatizzazione in costume, tratta da “GEOGRAFIA IN VACANZA” DI GIANNI RODARI, curata dagli studenti dell’IIS Corinaldesi Padovano. Infine si visiterà la Rotonda a Mare, descrivendo la storia della sua realizzazione, come architettura razionalista degli anni ’30 del secolo scorso, e la sua destinazione modificata nei vari periodi. All’interno della Rotonda si potrà ammirare una RIEVOCAZIONE STORICA IN COSTUME di alcuni avvenimenti importanti legati all’inaugurazione della Rotonda a Mare con L’ESTETICA DELL’EFFIMERO.

APPRENDISTI CICERONI : IIS Corinaldesi Padovano e Liceo Scientifico Medi

POSTAZIONE BANCO: di fronte alla Ex-pescheria del Foro Annonario

ORARI: sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00/15.00-18:00

6. LO SPAZIO SCENOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA ANTONELLIANA E DEL FORO ANNONARIO SI inizierà con la visita agli spazi della biblioteca antonelliana che rappresentano uno splendido esempio di scenografico e suggestivo restauro dei eseguito dal prestigioso studio di Architettura Carmassi di fama internazionale. Si proseguirà con la visita alla piazza elissoidale del FORO ANNONARIO, realizzata con successive modifiche nel 1834 dall’arch. Ghinelli in passato utilizzata come spazio teatrale aperto. Nello spazio centrale del foro si potrà assistere alla rievocazione storica in costume di alcuni avvenimenti storici a cura dell’ ESTETICA DELL’EFFIMERO.

APPRENDISTI CICERONI : Liceo classico Perticari e Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani

POSTAZIONE BANCO: di fronte alla Biblioteca Antonelliana

ORARI: sabato ore 15.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00/15.00-18:00

7. Infine a MONTERADO – TRECASTELLI (solo per gli iscritti al FAI), per gentile concessione dei proprietari, si potrà visitare il meraviglioso CASTELLO, residenza principesca e vero PALCOSCENICO NATURALE. La visita terminerà con una passeggiata nel giardino all’italiana e nel parco con bosco adiacenti il castello.

APPRENDISTI CICERONI: Istituto Comprensivo Nori De Nobili

POSTAZIONE BANCO: all’ingresso del castello

ORARI: sabato ore 16.00-18:00 e domenica ore 09:00-12:00/15.00-18:00

Come ultimo intervento il prof. Mengucci, di fronte al folto pubblico composto, oltre che dagli amministratori dei Comuni coinvolti, da una rappresentanza notevole dei docenti e studenti Apprendisti Ciceroni, e da un gruppo numeroso dei volontari attivi FAI, porge un sentito ringraziamento:

– Alla M.I.S. di Rodano Orlando & C. che ci ha concesso, tramite la gentile disponibilità della prof.ssa Luana Angeloni, la prestigiosa visita al Castello.

– ALL’ESTETICA DELL’EFFIMERO dei f.lli Marconi, che sorprenderanno i visitatori di Senigallia con le loro rievocazioni storiche in costume

– Al musicista ANDREA GREGANTI che solleciterà la curiosità dei visitatori di Montemarciano con l’esposizione dei suoi preziosi clarinetti antichi

– Agli ENTI PER LA SICUREZZA: PROTEZIONE CIVILE – CROCE ROSSE ITALIANA – CARABINIERI

– A chi ci supporta con un contributo: BCC OSTRA E MORRO D’ALBA – DITTA PIERPAOLI – STANO COSTRUZIONI & C.

Per conoscere le aperture e le modalità di partecipazione ci si può collegare a www.giornatefai.it oppure www.fondoambiente.it. Si ricorda che ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione. La maggior parte dei fondi viene destinata per il restauro, la manutenzione e la gestione dei Beni FAI, per interventi sui Luoghi del Cuore, per la promozione cultura, educazione e vigilanza sul territorio.

da Delegazione FAI Senigallia