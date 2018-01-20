A Senigallia il convegno “La strada per la longevità” Sabato 21 marzo a Palazzetto Baviera

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Si terrà sabato 21 marzo 2026, presso il Palazzetto Baviera di Senigallia, il convegno scientifico, patrocinato dal Comune di Senigallia, “La strada per la longevità: nutrizione, stile di vita, psiconeurobiologia e chirurgia”, un’importante occasione di confronto tra professionisti della sanità, istituzioni e comunità locale sul tema dell’invecchiamento in salute realizzato con la fattiva collaborazione dell’Inrca diretto dalla dottoressa Maria Capalbo.

Presieduto dal dottor Gianfranco Boccoli, l’evento, a cui prenderà parte l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, nasce con l’obiettivo di fare il punto sulle strategie cliniche, assistenziali e sociali necessarie per affrontare le sfide poste dall’aumento dell’età media della popolazione, con particolare attenzione alla realtà marchigiana.

A livello europeo, l’Italia si distingue per l’elevata aspettativa di vita. La Regione Marche, e in particolare il territorio locale, registra una delle più alte percentuali di ultracentenari, oltre a un numero crescente di ultraottantenni autosufficienti. Il convegno, ispirato dagli operatori sanitari della medicina generale, intende promuovere un dialogo concreto tra medici, amministratori e professionisti della salute per individuare linee guida e buone pratiche capaci di garantire qualità della vita nella terza età.

Dopo l’accoglienza degli ospiti alle ore 8:30, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, tra cui il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, e rappresentanti del settore sanitario regionale.

Il programma scientifico vedrà alternarsi interventi di autorevoli relatori su temi centrali quali:

• medicina della longevità e prevenzione;

• fragilità e multimorbilità;

• geroscienze;

• approccio chirurgico al grande anziano oncologico;

• modelli assistenziali e nursing avanzato.

Momento particolarmente significativo sarà la sessione dedicata alle testimonianze dirette di ultracentenari, che offriranno uno spazio di confronto umano e scientifico con i relatori.

Il congresso è accreditato Ecm e prevede l’erogazione di 4 crediti formativi per medici chirurghi di tutte le discipline, infermieri e fisioterapisti.

L’evento è gratuito, previa registrazione sul sito www.topcongress.com, ed è aperto non solo ai professionisti sanitari ma anche alla popolazione interessata.