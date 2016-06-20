Otto marzo, a Palazzetto Baviera “Giulia”, la storia vera di una donna travolta della gelosia, dal pregiudizio e dal dolore Un otto marzo all’insegna della riflessione e della cultura. Michela Gambelli, già Presidente del Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia, dialogherà con l’autrice Lucia D’Aleo

Nella Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Culturale Bellanca propone Giulia, la storia vera di una donna travolta della gelosia, dal pregiudizio e dal dolore sullo sfondo della Sicilia del Novecento. Un otto marzo all’insegna della riflessione e della cultura. Michela Gambelli, già Presidente del Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia, dialogherà con l’autrice Lucia D’Aleo nella cornice della Sala del Fico di Palazzetto Baviera. Un romanzo toccante e immerso nella memoria familiare, Giulia racconta la storia vera di una donna delicata e forte, vissuta nella Sicilia del Novecento tra ville affacciate sul mare e giardini profumati di zagara. L’autrice dà voce alla nonna mai conosciuta, vittima di un amore possessivo e di una società incapace di comprenderla.La narrazione è un inno alla vita, alla natura, alla bellezza che resiste anche dentro la sofferenza.

Un ritratto profondo di una figura femminile luminosa e ferita, che diventa simbolo di tante donne dimenticate. Un romanzo evocativo, scritto con la sensibilità di chi sa restituire alla memoria il valore della verità e dell’amore. Lucia D’Aleo è nata a Siracusa, dipinge da quando era una ragazzina. Dal 2012 ad oggi ha realizzato 19 mostre personali e 45 mostre collettive. Ha vinto numerosi premi artistici. Lucia ama anche scrivere, nel 2019 ha pubblicato La scuola bocciata, un saggio sulla scuola che mette in luce la distruzione di questa importante Istituzione da parte di falsi ministri. Nel 2021 ha pubblicato Cose di casa nostra che descrive la Siracusa della sua infanzia ricca di tradizioni . Un libro di narrativa per adulti e ragazzi .Nel 2022 ha scritto Ranocchietta e altri racconti che racchiude tre racconti e un ritornello per bambini dai tre anni in su. Giulia è la sua ultima opera uscita nel luglio scorso edita da Chiocciola Edizioni.

L’appuntamento è domenica 8 marzo alle 17,30 presso la Sala del Fico di Palazzetto Baviera, l’ingresso è gratuito.

