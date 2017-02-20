“Ci risiamo! Il circo con animali è di nuovo qui e le nostre proteste riprendono” "Il Comune di Senigallia, ancora una volta, a differenza di altri fa finta di nulla"

Ha destato in noi, che da anni ci battiamo per una città più vivibile e attenta al benessere animale, disappunto e sconcerto il fatto che a Senigallia il Comune anche quest’anno abbia approvato l’attendamento di un circo, già installato da marzo.

Atto che secondo noi denota una completa sordità alle istanze di una parte della cittadinanza che, nel corso del tempo, tramite sit-in, mail pressing e una petizione online che ad aprile 2024 ha raccolto più di 1500 firme per chiedere uno stop ai circhi con animali nella nostra città! Oltre alla suddetta sordità, ci rammarica constatare una totale insensibilità verso gli animali utilizzati da queste imprese itineranti.

Le nuove consapevolezze etiche acquisite dall’opinione pubblica riguardo gli spettacoli circensi che sfruttano gli animali li fanno infatti ritenere anacronistici e diseducativi per le nuove generazioni, in quanto veicolano il messaggio che un animale può, per divertimento, essere trattato come un burattino e, di conseguenza, si può farne ciò che si vuole (gli aumentati casi di cronaca riguardanti maltrattamenti su di essi da parte di giovanissimi ne sono testimonianza). E non ci si venga a dire che il circo è l’unica opportunità per far conoscere dal vivo ai bambini animali esotici e selvatici: animali “snaturati”, costretti a una convivenza forzata tra prede e predatori, prigionieri in recinti e privati del loro habitat!

Immaginiamo la solita, reiterata risposta, che suona un po’ come una lavata di mani: non si può impedire l’attendamento alle strutture circensi pena ricorsi al TAR (solitamente vinti da parte loro)… ma noi obiettiamo che si possono promulgare, da parte delle Amministrazioni locali, ordinanze restrittive. Le ASL possono fare, sulla base delle linee CITES, controlli approfonditi (non solo sulla carta) sugli animali che spesso mostrano, anche a occhi profani, evidenti stereotipie e segni di elevato stress.

Rimarchiamo che alcuni sindaci sono comunque riusciti a fermare, nel loro territorio, i circhi con animali, come la giunta comunale di Genova della Salis e il sindaco di Bacoli.

Ricordiamo infine un segnale importante di questa svolta culturale, dato anche dalla notizia dell’addio ai circhi con animali da parte di uno dei domatori più famosi, Stefano Orfei.

Circhi sovvenzionati, ribadiamo, coi fondi pubblici e quindi coi nostri soldi.

Detto ciò, in tanti ancora nutriamo la speranza che, in un prossimo futuro, il Comune invece di raddoppiare il numero dei circhi con animali nella nostra città, preferisca lasciarli ad altri luoghi, promuovendo una Senigallia “pet friendly”,visto che all’ ingresso nella nostra citta’ c’ e’ gia’ un cartello che accoglie i visitatori con la scritta ” dog friendly”, basterebbe davvero poco allargare gli orizzonti sul tema animale, in modo da scoraggiare manifestazioni che sfruttano animali (e spesso, insieme a loro, anche categorie di lavoratori).

È tempo di cambiare, lasciando liberi gli animali, accogliendo e incentivando gli spettacoli circensi con artisti umani, clown, giocolieri, acrobati e maghi… così, finalmente, potremo divertirci tutti!

Anna Manoni

Francesca Fabri

Raffaele Giaccaglini

Gabriella Fabri

Miriana Di Pietro e altri cittadini