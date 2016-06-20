Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Falegnameria Ramerini - Senigallia - Dal 1953 diamo forma alle tue idee

La Pallacanestro Senigallia perde il derby

Jesi vince 100-93 sulla Goldengas che scende al quinto posto

166 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Sconfitta per la Goldengas Senigallia nel derby della 22° giornata di serie B Interregionale al PalaTriccoli contro la Pallacanestro Jesi.


Finisce 100-93 per la squadra di Sorgentone, sotto anche di 16 punti nel primo quarto ma poi avanti di 18 nell’ultimo prima di una rimonta dei senigalliesi arrivata fino al -3 nell’ultimo minuto.

La classifica dopo 22 delle 30 giornate nella ex serie B2

Civitanova 30
Porto Recanati 30
Matelica 28
Bisceglie 27 (penalizzato di 5 punti)
Goldengas Senigallia 26
Recanati 24
Jesi 22
Forlimpopoli 16
Vasto 16
Bramante Pesaro 16
Termoli 15 (penalizzato di 3 punti)
Gualdo Tadino 14
Pescara 14
Val di Ceppo 12
Canosa di Puglia 10

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 3 marzo, 2026 
alle ore 11:26
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura