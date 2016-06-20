La Pallacanestro Senigallia perde il derby
Jesi vince 100-93 sulla Goldengas che scende al quinto posto
0 commenti
Sconfitta per la Goldengas Senigallia nel derby della 22° giornata di serie B Interregionale al PalaTriccoli contro la Pallacanestro Jesi.
Finisce 100-93 per la squadra di Sorgentone, sotto anche di 16 punti nel primo quarto ma poi avanti di 18 nell’ultimo prima di una rimonta dei senigalliesi arrivata fino al -3 nell’ultimo minuto.
La classifica dopo 22 delle 30 giornate nella ex serie B2
Civitanova 30
Porto Recanati 30
Matelica 28
Bisceglie 27 (penalizzato di 5 punti)
Goldengas Senigallia 26
Recanati 24
Jesi 22
Forlimpopoli 16
Vasto 16
Bramante Pesaro 16
Termoli 15 (penalizzato di 3 punti)
Gualdo Tadino 14
Pescara 14
Val di Ceppo 12
Canosa di Puglia 10
