Essere donna: mostra fotografica collettiva al Circolo Arci Vallone Inaugurazione il 6 marzo

88 Letture Cultura e Spettacoli

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Circolo Arci Vallone promuove la mostra fotografica collettiva “Essere donna”, un progetto espositivo che intende riflettere sul significato profondo e plurale dell’identità femminile, ispirandosi alle parole di Oriana Fallaci: “Essere donna […] è un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai” (Lettera a un bambino mai nato).

La mostra, a cura di Marco Pettinari e Riccardo Mandolini, sarà inaugurata venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.15, presso il Circolo Arci Vallone e resterà visitabile fino a domenica 26 aprile 2026.

L’esposizione raccoglie gli scatti di: Fabio Baldoni, Vito Maria Carfì, Matteo Cingolani, Cristina Cucchi, Enea Discepoli, Ornello Guiducci, Patrizia Lo Conte, Davide Maglio, Marina Mancini, Maria Antonia Martines, Anna Mencaroni, Enrico Morbidelli, Alfonso Napolitano, Stefania Ronchini, Aristide Salvalai e Barbara Soffici.

Le opere selezionate raccontano il corpo femminile non soltanto nella sua dimensione estetica, ma come spazio simbolico di lotta e resistenza, di libertà e impegno politico, di affermazione e ribellione.

Il progetto, che vede la compartecipazione di Zona Immagine, Sena Nove e ComunicArte e che gode del patrocinio di Arci Senigallia, Arci Marche, Dalla Parte delle Donne e ANDOS Senigallia, si propone di offrire uno sguardo corale e contemporaneo sull’essere donna oggi, valorizzando sensibilità artistiche differenti e stimolando una riflessione culturale condivisa.

Il Circolo Arci Vallone conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali capaci di coniugare arte, partecipazione e attenzione ai temi sociali, offrendo alla comunità un’occasione di dialogo attraverso il linguaggio universale della fotografia.

Da Circolo Arci Vallone APS