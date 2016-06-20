Successo per il bando regionale sull’innovazione
L'assessore Bugaro: "La partecipazione così ampia è la prova concreta della vivacità del nostro tessuto imprenditoriale"
Grande partecipazione al bando regionale sull’innovazione: il sistema produttivo marchigiano risponde con 205 domande e una richiesta di contributi pari a 51,4 milioni di euro.
Il bando “Industrializzazione dei risultati della ricerca” (PR MARCHE FESR 2021–2027) si chiude con numeri che attestano una vitalità imprenditoriale ben oltre le attese. A fronte di una dotazione iniziale di 7 milioni di euro, dal 29 settembre 2025 al 27 febbraio 2026 sono state presentate 205 domande, per un volume complessivo di investimenti proposti pari a 107 milioni di euro. Un dato che conferma la forte propensione delle imprese marchigiane a trasformare la ricerca in sviluppo concreto e competitivo.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
