Rotaract Club Senigallia presenta “Il Valore di Essere Donna – Voce, Forza, Futuro” Sabato 7 marzo pomeriggio di ascolto e dialogo sui temi della forza, della consapevolezza e dell’empowerment femminile

Il 7 marzo 2026, nella splendida cornice della Sala del Fico del Palazzetto Baviera di Senigallia, il Rotaract Club Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia, presenta “Il Valore di Essere Donna – Voce, Forza, Futuro”: un evento pensato per valorizzare il ruolo femminile nella società attraverso tre prospettive fondamentali — emotiva, professionale e legale.

Un appuntamento che vuole accendere un dialogo autentico, offrendo strumenti concreti e nuove occasioni di consapevolezza.

Nel corso del pomeriggio, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare tre relatrici d’eccellenza, protagoniste nei rispettivi ambiti.

– La Dott.ssa Federica Guercio, Psicologa e Psicoterapeuta, già Presidente del CPO dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, accompagnerà i presenti in una riflessione profonda sull’identità femminile, sulle pressioni culturali e sociali che la influenzano e su come intraprendere un percorso verso l’autenticità e la piena consapevolezza personale.

– La Prof.ssa Rossana Berardi, Direttrice della Clinica Oncologica AOU Marche – UNIVPM, Professoressa Ordinaria di Oncologia presso UNIVPM e Presidente Eletto AIOM, che condividerà la sua esperienza nel mondo accademico e scientifico. Il suo contributo offrirà uno sguardo privilegiato sulle sfide e sulle opportunità che le donne incontrano nei settori STEM, sottolineando come l’empowerment e la leadership al femminile rappresentino un valore aggiunto per l’intera comunità scientifica.

– L’Avv. Ilaria Cicetti, Avvocata, Consulente legale e Referente Regione Marche Pari Merito APS, affronterà un tema cruciale per la libertà femminile: l’indipendenza economica. Verranno approfonditi i diritti, gli strumenti e le tutele che rendono l’autodeterminazione possibile e che permettono di contrastare con maggiore efficacia le tante forme di discriminazione ancora presenti.

La parte conclusiva dell’incontro sarà dedicata a una tavola rotonda aperta, un momento conviviale e partecipato in cui il pubblico potrà porre domande, condividere riflessioni e contribuire al dialogo sui temi della forza, della consapevolezza e dell’empowerment femminile. Un’occasione preziosa per trasformare l’ascolto in confronto e la teoria in consapevolezza attiva.

L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sostiene il Service del Distretto Rotaract 2090 “Scarpetta Rossa”, progetto in collaborazione con Scarpetta Rossa APS, nato per offrire supporto concreto alle donne vittime di violenza, stalking e maltrattamenti attraverso centri di primo ascolto e luoghi sicuri dove trovare accoglienza e orientamento. Partecipare significa dare un contributo reale a un percorso di protezione, rinascita e autonomia.

“Il Valore di Essere Donna – Voce, Forza, Futuro” è più di un evento: è un invito a fermarsi, ascoltare, riconoscere il valore dell’esperienza femminile e costruire insieme una cultura più equa, consapevole e inclusiva.

Per chi desiderasse partecipare, è possibile segnalare la propria presenza in modo semplice e diretto, contattando il Rotaract Club Senigallia attraverso le sue pagine social oppure scrivendo una mail all’indirizzo rotaractclubsenigallia@gmail.com. Saremo felici di accogliervi e condividere insieme un momento di dialogo, crescita e consapevolezza. Perché ogni voce merita spazio, e insieme possiamo farla diventare forza.