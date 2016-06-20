Due spettacoli teatrali per famiglie nel weekend a Senigallia e Jesi Domenica 8 marzo all'Auditorium San Rocco andrà in scena "Il mio amico Dino"

Due spettacoli per famiglie, dedicati ai più piccoli (+3 anni) vanno in scena in scena questo fine settimana al Teatro Moriconi di Jesi (Mostriciattoli, 7 e 8 marzo ore 17) e all’Auditorium San Rocco di Senigallia (Il mio amico Dino, 8 marzo ore 17) per la 42/a Stagione di Teatro Ragazzi curata da TGTP in collaborazione con i due comuni e con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche.

Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo al Teatro Valeria Moriconi di Jesi, ore 17, l’appuntamento è con “Mostriciattoli” della storia compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è di e con Vania Pucci, i disegni realizzati dal vivo ed elaborazione immagini multimediali a cura di Ines Cattabriga, luci e suoni di Saverio Bartoli, operatore multimediale Giacomo Saradini.

Un’attrice, un’artista multimediale e disegni dal vivo sulla sabbia raccontano il mondo di un bambino di nome Olmo che vuole essere grande… Ma per tutti è sempre troppo piccolo. Poi arriva la sorellina Anna e, all’improvviso, tutti gli dicono che ormai è grande. Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo fino all’incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, che lo porterà a combattere le sue paure e a diventare grande.

Sempre al Teatro Moriconi, il sabato, una sorpresa attende tutti i bambini e le bambine, grazie alla collaborazione con la libreria Gira&Volta. La domenica invece, alle ore 16, si tiene il laboratorio creativo gratuito “Colora il tuo teatro!”, si richiede in questo caso la prenotazione perché l’incontro è aperto ad un massimo di 15 bambini/e.

Domenica 8 marzo all’Auditorium San Rocco di Senigallia, ore 17, va in scena lo spettacolo di burattini “Il mio amico Dino”, una produzione Lagrù Ragazzi, di e con Lorenzo Palmieri.

Nel tranquillo condominio di via Farlocca tutto è sempre uguale… finché al piano terra non si trasferisce Dino: gigantesco, denti aguzzi, ruggito spaventoso. Per gli adulti è subito un problema da risolvere. Per Paolino, otto anni e tanta curiosità, è un’occasione per scoprire la verità. Basta un biscotto per capire che Dino non è affatto pericoloso: è timido, vegetariano e ama le canzoni d’amore. Nasce così un’amicizia improbabile e travolgente, tra equivoci, colpi di scena e gag irresistibili.

Modalità di acquisto biglietti spettacolo

Online su Vivaticket.it

Un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro

Biglietteria del circuito TGTP

Prenotazioni e informazioni:

Teatro Giovani Teatro Pirata: 0731.56590 / 334.1684688 (anche WhatsApp)

biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

Prenotazioni consentite dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00