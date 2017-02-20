“Criminalità nelle Marche, tenere alta la guardia” Incontro col Procuratore Roberto Rossi al San Rocco di Senigallia

Giovedì 26 febbraio a Senigallia, presso l’Auditorium San Rocco, abbiamo ospitato il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, Roberto Rossi, per un incontro pubblico dal titolo “La criminalità organizzata nelle Marche”.

Il Procuratore ci ha riferito che sebbene nelle Marche non si rilevi la stabile presenza di associazioni criminali di stampo mafioso, tuttavia vi sono segnali che impongono di tenere alta la guardia.

Da indagini condotte è risultata la presenza nel territorio di soggetti collegati ad associazioni di stampo mafioso, e tale dato, unito alla considerazione che dovranno essere erogati cospicui finanziamenti sia in relazione agli obiettivi del PNRR sia in conseguenza dei progetti di ricostruzione post-terremoto e di quelli di ricostruzione e messa in sicurezza delle zone di recente colpite dalle gravi esondazioni, porta a ritenere significativo il rischio di infiltrazione di soggetti e di imprese collegate alla criminalità organizzata.

Non si può non sottolineare, inoltre, l’importanza data ai reati ambientali, strumento non secondario per evitare che i danni e i dissesti ambientali possano portare a quelle tragiche conseguenze che hanno riguardato anche questo distretto.

Il Procuratore Rossi ha ricordato la figura di Giovanni Falcone, oggi considerato da tutti un eroe, ma negli anni del suo impegno osservato in maniera diffidente e addirittura osteggiato. Eppure se oggi possiamo contare su un buon livello di contrasto alla criminalità organizzata, lo dobbiamo alla sua intuizione: la criminalità è in tutta Italia e come tale va contrastata a livello nazionale creando in ogni regione Direzioni Distrettuali Antimafia. Il modello Falcone è ancora oggi quello che ci permette il contrasto alle mafie.

Il Procuratore ha poi ricordato le importanti leggi italiane: la legge sui pentiti, quella sul 41bis e la legge sui beni confiscati, la 109/96. Quest’ultima vede l’associazione Libera impegnata nella campagna “Diamo linfa al bene comune”.

Il Procuratore Rossi ci ha infine ricordato l’importanza di iniziative come quelle presenti all’interno del programma della Primavera della legalità perché permettono di generare anticorpi in una società civile. Perché nella lotta alle mafie c’entriamo tutti.

A questo proposito Rossi ha ricordato l’omicidio di ‘Ndrangheta del dicembre 2018, avvenuto a Pesaro, in cui venne ucciso Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo. E’ stato grazie alle persone che “non si sono voltate dall’altra parte” che la magistratura e le forze dell’ordine hanno potuto dare una soluzione alle indagini. A dimostrazione che il senso civico avviene anche e soprattutto grazie alla cultura e all’educazione.

La PRIMAVERA DELLA LEGALITA’ è calendario di eventi che da nove edizioni promuove momenti di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’impegno civile. L’edizione 2026 ha preso il via nel mese di febbraio e proporrà circa cento iniziative distribuite lungo l’intero arco dell’anno, sviluppandosi principalmente nel territorio della provincia di Pesaro, ma coinvolgendo anche le province di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, fino a raggiungere la Regione Emilia-Romagna. Al progetto partecipano complessivamente 71 realtà, tra associazioni e scuole, a testimonianza di una rete sempre più ampia e radicata sul territorio.

Un particolare ringraziamento a Libera Senigallia, Confluenze Senigallia e alla Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” di Senigallia che hanno curato l’iniziativa.