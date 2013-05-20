EDRA Costruzioni e vasche di espansione di Bettolelle: contributo cooperativo a sicurezza del territorio in un clima che cambia Il progetto rappresenta un esempio concreto di come si intenda coniugare esperienza, innovazione e responsabilità

EDRA Costruzioni Soc. Coop. è lieta di condividere la propria soddisfazione per il completamento delle vasche di espansione di Bettolelle.

Eventi drammatici sempre più frequenti, dovuti a piogge improvvise e molto concentrate, hanno reso evidente quanto sia necessario mettere in campo una solida rete di opere in grado di contenere i rischi.

La partecipazione di EDRA Costruzioni a questo intervento è stata vissuta con senso di responsabilità e misura, consapevoli che si tratta di un tassello all’interno di un percorso collettivo di prevenzione e adattamento ai mutamenti climatici.

Per EDRA Costruzioni, questo intervento arriva in una fase particolarmente significativa della propria storia. L’Azienda è infatti reduce da un rinnovamento radicale della governance, che ha portato a una nuova visione strategica fondata sul rafforzamento della cultura cooperativa. A questo percorso si è affiancata la celebrazione dei 50 anni di attività, un traguardo che ha rappresentato l’occasione per guardare avanti con ancora maggiore determinazione.

È in questo contesto che la Cooperativa senigalliese ha avviato EDRA 5.0, un programma di trasformazione che mira a ripensare il modo di concepire e vivere il cantiere, integrando intelligenza artificiale e robotica nei processi organizzativi e produttivi. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, un futuro più sicuro per le persone, più efficiente nell’uso delle risorse, più attento all’ambiente e capace di dialogare con le nuove esigenze delle amministrazioni pubbliche. Il progetto di Bettolelle si inserisce in questa traiettoria, rappresentando un esempio concreto di come si intenda coniugare esperienza, innovazione e responsabilità.

Fin dall’avvio del cantiere, una particolare attenzione è stata dedicata alla consapevolezza che consegnare l’opera nei tempi concordati non rappresenta solo un requisito contrattuale ma un impegno verso la sicurezza del luogo. Rispettare il cronoprogramma ha significato mettere a disposizione della vallata del Misa, oggi, un primo strumento in più per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici. Dalla prospettiva di EDRA, le vasche di espansione si collocano al crocevia tra tradizione e trasformazione: da un lato l’esperienza accumulata in decenni di opere sul territorio, dall’altro una visione che guarda al cantiere come a un ambiente sempre più connesso, intelligente e orientato alla sicurezza.

“Per noi – sottolinea EDRA Costruzioni – ogni cantiere è una franca stretta di mano con la popolazione. Questo risultato è stato raggiunto operando costantemente con le istituzioni, la RUP, la direzione lavori, i tecnici, i subappaltatori, le maestranze e i fornitori che approfittiamo per ringraziare per il prezioso supporto. Inoltre, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a Conscoop e, in particolare, alla presidente Monica Fantini, il cui sostegno è stato determinante nell’intero percorso di turnaround di EDRA e nel ritorno della Cooperativa come player di eccellenza nelle Marche. L’obiettivo è continuare a operare con discrezione e responsabilità, affinché le infrastrutture che realizziamo possano essere davvero utili alle comunità che le vivono”.