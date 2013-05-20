Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Cronaca
Prende il via venerdì 27 febbraio il terzo ciclo di seminari dedicati al sistema e alle fonti del diritto nelle autonomie territoriali. Il primo appuntamento si terrà nell’affascinante cornice della Rotonda a Mare e riguarderà «La disciplina degli “accessi” agli atti amministrativi: distinzioni e profili applicativi».

Promosso ed organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’ufficio del Sindaco di Senigallia in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Macerata, di ANCI (associazione nazionale dei Comuni) e di AICCRE (associazione dei Comuni europei) Marche, di AIGA (associazione giovani avvocati) sezione di Ancona, e degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri e degli architetti della provincia di Ancona.

Il ciclo di seminari dal titolo “Il rapporto fra P.A. e professionisti: atti amministrativi e autonomie territoriali” vedrà due appuntamenti seminariali, con le relazioni del Prof. Stefano Villamena, ordinario della cattedra in diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata e presidente del corso di laurea in servizi giuridici, e sarà rivolto a cittadini, amministratori pubblici, funzionari e dipendenti pubblici e professionisti.

Il progetto formativo, arrivato alla terza edizione, nasce da un’idea del presidente Bello e del sindaco Olivetti, che hanno voluto creare “alcune occasioni di incontro e di approfondimento – dichiarano – che potessero offrire opportunità di aggiornamento e di apprendimento per tutto ciò che si muove fuori e dentro gli enti locali”. “Seminari formativi utili – aggiungono Olivetti e Bello – per decifrare le azioni della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, attuando il principio della leale collaborazione e della conoscenza reciproca degli atti, dei diritti e dei doveri”.

I seminari sono accreditati dagli Ordini professionali: Ordine degli Avvocati – 8 cediti formativi (4+4); Ordine degli Architetti – 8 crediti formativi (4+4); Ordine degli Ingegneri – 8 crediti formativi (4+4).

All’evento inaugurale, ove sono previsti anche i saluti della Regione Marche, parteciperanno, oltre al Presidente Massimo Bello e al Sindaco Massimo Olivetti, il Rettore dell’Università di Macerata Prof. John Francis McCourt e il consigliere d’Amministrazione dell’Università di Macerata Enrico Giacomelli, i dirigenti scolastici dei licei e degli istituti superiori di Senigallia, i rappresentanti degli ordini professionali (avvocati, ingegneri, architetti) avv. Gianni Marasca, Ing. Junior Paolo Stefanelli, arch. Gloria Vitali; la presidente di AIGA Ancona avv. Caterina Soricetti; il presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, che è anche sindaco di Ascoli Piceno; il coordinatore dei presidenti dei consigli comunali delle Marche Alessandro Bono, che è anche presidente del Consiglio di Ascoli Piceno.

“La realizzazione di questi eventi, le cui edizioni precedenti sono state molto partecipate, rappresenta un modo immediato – ha detto il presidente Bello, che è anche il coordinatore scientifico dei due seminari – per sollecitare un confronto tra il tessuto territoriale e la pubblica amministrazione, che negli ultimi vent’anni hanno visto modificarsi e aggiornarsi la realtà comunicativa e gli strumenti normativi a disposizione di tutti gli attori, che fanno parte del procedimento amministrativo.”

Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Martedì 24 febbraio, 2026 
alle ore 10:17
