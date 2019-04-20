Storica Us Pallavolo Senigallia maschile Stagione regolare di D da imbattuta

Il treno neroazzurro prosegue senza fermate ed anche l’ultima impegnativa “stazione” rappresentata da un’ottima Virtus Fano presenta semaforo verde alla squadra allenata da Francesco Fini che riesce nell’impresa, prima volta in assoluto per la pallavolo maschile senigalliese, di concludere da imbattuta la regular season.



Lo scontro tra le prime due squadre del girone A di D ha rispettato le attese offrendo al numeroso e partecipe pubblico almeno 3 set avvincenti e, a tratti, di buon livello per la categoria.

Finisce 3-1 con parziali di 25-23 25-19 30-32 25-15.

Gli ospiti, arrivati alla Palestra Corinaldesi con l’intento di restituire la sconfitta subita nell’andata, hanno fin da subito spinto molto al servizio mettendo in difficoltà la ricezione dei senigalliesi ai quali va senza dubbio riconosciuto il merito di non essersi disuniti e di aver ribattuto colpo su colpo con Greganti, Fini e Bolletta sugli scudi in attacco.

Avvincente in particolare il 3° set vinto dagli ospiti per 32-30, coi fanesi meritevoli nell’aver capitalizzato qualche errore gratuito di troppo da parte dei padroni di casa meno concreti del solito nella fase finale del set.

Quarto set che fin dalle prime battute ha visto invece Barazzoni e compagni prendere un buon margine di vantaggio continuando ad attaccare con efficacia anche grazie all’ottima prestazione in ricezione del libero Valentino Api supportato in difesa da Matteo Marcantognini.

Tra due settimane il via a play-off nei quali i ragazzi dell’Us si confronteranno con le prime classificate dell’altro girone delle Marche. Dieci incontri tra le prime della categoria che decreteranno quale sarà la destinazione finale del treno nero azzurro che prosegue la sua marcia verso una destinazione prestigiosa (non pianificata ad inizio stagione): una squadra alla quale a prescindere dal risultato finale va già tributato un enorme applauso per il percorso netto di 14 vittorie consecutive che rimarrà nella storia dell’US Pallavolo Senigallia.

Classifica finale: https://www.fipavonline.it/main/classifica/58641/0