Proseguono i lavori: nuove modifiche alla viabilità in via Mercantini a Senigallia Dal 5 febbraio 2026 a fine marzo chiuso il tratto tra via Piemonte e via Trento. Riapre quello tra via Trento e viale A. Garibaldi

Proseguono gli interventi di risanamento conservativo e rigenerazione urbana finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che interessano il quadrante di viale A. Garibaldi e le aree limitrofe.

Con l’ultimazione dei lavori nel tratto compreso tra via Trento e viale A. Garibaldi, l’Amministrazione Comunale comunica l’apertura della seconda fase del cantiere.

A partire da giovedì 5 febbraio 2026 e fino al prossimo 31 marzo (salvo conclusione anticipata dei lavori), la circolazione subirà delle variazioni temporanee per consentire il rifacimento delle fognature, dei marciapiedi e del manto stradale nel tratto di via Mercantini compreso tra via Piemonte e via Trento.

Le principali variazioni alla viabilità:

Chiusura al traffico. È istituito il divieto di transito in via Mercantini, nel tratto tra via Piemonte e via Trento (esclusi i mezzi di soccorso e di cantiere).

Divieto di sosta. Prevista la rimozione coatta sul lato sinistro di via Mercantini nel tratto interessato dai lavori.

Percorso alternativo. Il traffico sarà deviato sul seguente anello viario: via Mercantini → via Piemonte → via L’Aquila → via Trento → rientro su via Mercantini.

Inversione dei sensi di marcia: Per permettere la fluidità della deviazione, verrà temporaneamente invertito il senso di marcia abituale nelle seguenti vie:

Via Piemonte (da via Mercantini verso via L’Aquila);

Via L’Aquila (da via Trento verso via Piemonte);

Via Trento (da via Mercantini verso via L’Aquila).

Riapertura del tratto precedente e riattivazione semaforo

Contestualmente all’avvio di questo nuovo stralcio, viene riaperto al traffico il tratto di via Mercantini precedentemente chiuso (da via Trento a viale A. Garibaldi). Grazie al ripristino del normale afflusso veicolare verso il viale, sarà nuovamente riattivato l’impianto semaforico all’incrocio tra viale Anita Garibaldi e via Mercantini.

L’Amministrazione, scusandosi per i temporanei disagi, invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di preavviso installata in via Mercantini (intersezioni viale dei Pini e via Rovereto) e a seguire con prudenza i percorsi alternativi indicati.