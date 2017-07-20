Anna Valle e Gianmarco Saurino alla Fenice di Senigallia in “Scandalo” Il 30 gennaio 2026 la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo

“Scandalo”, nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo interpretato da Anna Valle e Gianmarco Saurino va in scena venerdì 30 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia per la stagione in abbonamento realizzata da Comune e AMAT con la collaborazione della Compagnia della Rancia e il contributo di MiC e Regione Marche.

“Scandalo – scrive l’autore e regista – è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne. Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su tutto ciò che si può dire e non dire, fare e non fare o, nel mondo letterario, scrivere e non scrivere. Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno. L’amore è sempre uno scambio. Sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale”.

Nel cast con Valle e Saurino anche Orsetta De’ Rossi e Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Monica Sironi firma le scene, i costumi Alberto Moretti; il disegno luci è di Cesare Accetta, le musiche originali di Gabriele Roberto. Lo spettacolo, prodotto da Diana Oris.

La stagione di prosa prosegue con Il misantropo di Molière con la regia di Andrée Ruth Shammah il 24 marzo e si conclude il 10 aprile con La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo.

Biglietteria e informazioni Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 e. 335/1776042); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21.