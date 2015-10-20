Logo farmacieFarmacie di turno


Tolentino, apre i battenti lo sportello informativo sulla ZES

Da giovedì 12 marzo grazie alla collaborazione con CNA e Confindustria

Le Marche sono entrate ufficialmente a far parte della ZES Unica con la legge n.171 del 18 novembre 2025. Tra i principali vantaggi la possibilità di accedere all’Autorizzazione Unica attraverso lo Sportello Unico Digitale ZES, uno strumento interamente telematico che riduce drasticamente i tempi burocratici (l’iter può essere concluso entro 60 giorni) e che sostituisce numerosi titoli abilitativi tra cui la variante urbanistica. Accanto a questo si affiancano gli incentivi fiscali: il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle aree ammesse, con percentuali diversificate in base alla dimensione aziendale: 35% per le piccole imprese, 25% per le medie e 15% per le grandi. Le risorse già stanziate per il 2025 ammontano a 110 milioni di euro e a partire da quest’anno Marche e Umbria entrano stabilmente nel riparto triennale dei 2,3 miliardi destinati a livello nazionale alle aree ZES.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 13 marzo, 2026 
alle ore 9:49
