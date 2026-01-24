Luigi Mazzotti nuovo presidente Panathlon Senigallia Succede a Veronica Quagliarini

57 Letture Associazioni

Nella storica cornice del Circolo La Fenice, alla presenza del

Governatore dell’Area 5, Stefano Ripanti, si è ufficialmente insediato il nuovo direttivo del Panathlon Club Senigallia.

Il dott. Luigi Mazzotti assume la presidenza, succedendo alla

dott.ssa Veronica Quagliarini in un clima di profonda stima e continuità d’intenti.

Nel suo discorso, Mazzotti ha ringraziato Quagliarini per aver completato il complesso

lavoro di rigenerazione del Club già iniziata dalla precedente presidenza e consolidandola in una comunità propositiva e autorevole.

Un passaggio fondamentale è stato dedicato a Marco Paolinelli, riconfermato.

Vicepresidente: un esempio di lealtà panathletica che ha scelto di favorire l’elezione di

Mazzotti per garantire al Club l’energia necessaria in questa fase di espansione.

La nuova presidenza punta su una “guida condivisa” e plurale. Sfruttando il nuovo Statuto,

il Consiglio si amplia a nove membri, puntando con forza sulla competenza femminile.

L’ossatura del Club vedrà infatti protagoniste Sonia Fileri, Elena Montesi, Elena Paparelli,

Elena Falchetti ed Elena Viezzoli, insieme alla stessa Quagliarini. A completare la squadra,

il Segretario Tiziano Barcaglioni, il Tesoriere Enrico Sbaff e Luigi Brecciaroli

(comunicazione e stampa), con il supporto del Presidente Onorario Paolo Pizzi e dei tecnici

Andrea Nardella e Domenico Ubaldi.

Punta di diamante del programma 2026 sarà la grandiosa Camminata della Salute, fissata

per il 6 giugno. L’iniziativa coinvolgerà tutte le classi quarte e quinte delle scuole

primarie di Senigallia, anticipando di un giorno la Giornata Mondiale dello Sport.

Questo evento rappresenta il cuore della missione del Club: ribadire il legame indissolubile

tra il Panathlon e il mondo dello sport, inteso come supremo veicolo di formazione, salute

ed educazione per le nuove generazioni.

Il calendario 2026 prevede inoltre l’incontro “Maledetti genitori” (6 febbraio), la serata

“Donne vincenti” (8 marzo), eventi con grandi nomi come Sergio Palmieri (storico

manager di McEnroe) e i prestigiosi Premio Triccoli e Premio Studente Atleta.

“Il Panathlon è comunità e rispetto” – ha concluso Mazzotti – “Il 2026 sarà un anno di

emozioni per costruire qualcosa di duraturo per i giovani e per la nostra città”.