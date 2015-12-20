A 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni Il ricordo a Senigallia

185 Letture Cronaca

In un momento storico nel quale i giovani scappano da un Paese come l’Italia, dieci anni fa un altro giovane aveva fatto questa scelta: andare via per studiare ciò che gli piaceva, andare via per formarsi con una competenza che non sarebbe stata sufficiente e possibile in Italia.

Scrivono Paola Deffendi e Claudio Regeni nel loro libro “Giulio fa cose”, edito da Feltrinelli Editore e scritto insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, presentandoci e raccontandoci chi era Giulio, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto nel 2016, dieci anni fa:

“A Duino c’è una delle 18 sedi nel mondo, l’unica in Italia, del Collegio del Mondo Unito: è un luogo dove i ragazzi di tutti i paesi si incontrano, si formano e costruiscono la base per il loro futuro sui valori che sono stati, in fondo, sempre quelli della nostra famiglia: la comprensione e la valorizzazione delle differenze, il rispetto per l’ambiente, la capacità di adattamento e di mettersi in gioco. Sempre.”

Era un ragazzo che amava l’umanità e il mondo.

Dieci anni nei quali, forse è anche con l’omicidio di Giulio Regeni che quell’hashtag social della moda del momento 2016=2026, segna la fine di una spensieratezza che significa l’hashtag stesso.

Non solo le morti illustri (David Bowie, Prince, George Michael, Alan Rickman, Gene Wilder, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Muhammad Ali, Harper Lee, Fidel Castro) che segnavano la fine del Novecento prima della mazzata della pandemia da coronavirus, ma il Trump I, la Brexit, Cambridge Analytica, lo stordimento europeo e la paura dopo le stragi di Charlie Hebdo e del Bataclan in Francia, ma anche quella morte, quasi a iniziare a perdere la speranza, il futuro, la vita.

Insieme ad altre associazioni scendiamo in piazza.

Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 19 in Piazza Saffi a Senigallia.

Dalle ore 20:30 continuiamo il ricordo al Cinema Gabbiano per la proiezione del film “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo” con dirette degli interventi dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata Alessandra Ballerini, il regista Simone Simone Manetti e gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi.

Non dimentichiamo.

Non abbiamo perso la speranza.

Nonostante tutto, chiediamo futuro.

Nonostante tutto, chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.

Oltre agli interventi dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e organizzatrici, la cittadinanza è invitata a partecipare con altrettanti interventi, letture, musica.

ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi, Scuola di Pace V.Buccelletti, Rete per la pace subito, Azione Cattolica, Libera Senigallia, CGIL, AGESCI, I compagni di Jeneba, Pax Christi, Gr.I.S. Marche