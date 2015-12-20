Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Senigallia Concerti 2025/26 - Cajkovskij e Brahms - 1 febbraio 2026

A Senigallia l’incontro “Oltre la malattia: la relazione come paradigma di cura”

Si svolgerà sabato 31 gennaio a Palazzetto Baviera

161 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Incontro pubblico "Oltre la malattia"

La Fidapa BPW Italy di Senigallia, movimento di pensiero femminile internazionale, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Oltre la malattia: la relazione come paradigma di cura” che si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17,30 a Palazzetto Baviera a Senigallia.

L’incontro, che vede i patrocini di Regione Marche, Comune di Senigallia, AST Ancona e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, intende promuovere una riflessione sul valore della comunicazione e della relazione umana nei percorsi di cura, riconoscendo la medicina come la più umana tra le scienze. Accanto alle competenze cliniche e tecnologiche, il dialogo, l’ascolto e l’empatia rappresentano elementi fondamentali per costruire un’alleanza terapeutica efficace e rispettosa della persona.

L’evento si articola in due momenti complementari. Nella prima parte, il dott. Simone Pizzi, responsabile Centro regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, offrirà una lettura professionale ed etica del rapporto medico–paziente, sottolineando come l’approccio empatico e la qualità della comunicazione incidano in modo significativo sul percorso di cura, in particolare nelle situazioni di fragilità e complessità. Nella seconda parte il dott. Alessandro Volpini, pediatra pneumologo dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, guiderà la testimonianza umana e narrativa attraverso la storia di Irene, bambina scomparsa a nove anni a causa della sindrome di Marfan. Il racconto della madre Emanuela Piedimonte, autrice del libro Mi hai mai visto triste?, e i racconti di professionisti, educatori e sanitari che hanno seguito Irene, accompagneranno il pubblico in un’esperienza di riflessione sul significato della cura, mettendo in luce il valore delle parole, della presenza e dell’umanità nei momenti più delicati del percorso sanitario. L’incontro, moderato dalla giornalista Giulia Mancinelli, si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente Fidapa BPW Italy di Senigallia Stefania Nardella e del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

Con questa iniziativa la Fidapa BPW Italy di Senigallia intende sensibilizzare professionisti sanitari, famiglie e cittadini sull’importanza dell’attenzione alla persona nei percorsi di cura, riaffermando il valore della comunicazione, dell’ascolto e della relazione come elementi essenziali dell’atto medico. In un’epoca in cui la medicina rischia di essere ridotta a prestazione tecnica, con questo incontro la Fidapa vuole fornire un’ occasione di riflessione collettiva sul significato profondo della cura e sull’alleanza terapeutica come spazio di rispetto, presenza e umanità.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura