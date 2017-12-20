AST Ancona: 117 assunzioni per rafforzare il territorio Il Piano presentato in Regione da Calcinaro e Stroppa: le prime 69 già approvate dalla Giunta Regionale

256 Letture Cronaca

117 nuove assunzioni per rafforzare la sanità territoriale nella provincia di Ancona. È il piano messo in campo dalla Regione Marche e dall’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona: la Giunta regionale ha già approvato le prime 69 con l’aggiornamento del PIAO 2025–2027, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il provvedimento è stato presentato martedì 20 gennaio in Regione dall’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro e dal direttore generale dell’AST di Ancona, Giovanni Stroppa. L’obiettivo è chiaro: potenziare le Case della Comunità e i servizi di prossimità.