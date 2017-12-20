Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Porta Braschi - Cucina e Pizza con forno a legna - Senigallia - Tavoli all\'aperto, servizio asporto

AST Ancona: 117 assunzioni per rafforzare il territorio

Il Piano presentato in Regione da Calcinaro e Stroppa: le prime 69 già approvate dalla Giunta Regionale

256 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Giovanni Stroppa e Paolo Calcinaro

117 nuove assunzioni per rafforzare la sanità territoriale nella provincia di Ancona. È il piano messo in campo dalla Regione Marche e dall’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona: la Giunta regionale ha già approvato le prime 69 con l’aggiornamento del PIAO 2025–2027, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il provvedimento è stato presentato martedì 20 gennaio in Regione dall’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro e dal direttore generale dell’AST di Ancona, Giovanni Stroppa. L’obiettivo è chiaro: potenziare le Case della Comunità e i servizi di prossimità.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura