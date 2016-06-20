Turismo, via libera al Piano regionale 2026-2028 Acquaroli: "I numeri record di arrivi e presenze dimostrano che la strategia messa in campo in questi anni è stata efficace"

Dopo un 2025 che conferma il record sulle presenze turistiche, le Marche programmano il futuro del settore con una strategia organica e di medio periodo. La giunta regionale, nei giorni scorsi, ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà ora trasmesso all’assemblea legislativa per l’approvazione definitiva.