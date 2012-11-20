Ecco il nuovo singolo di Corrado Mancini "Viaggio in mezzo al mondo", brano del cantautore senigalliese

128 Letture Cultura e Spettacoli

E’ disponibile “Viaggio In Mezzo Al Mondo”, il nuovo singolo di Corrado, prodotto da Michele Bellagamba per l’etichetta M&M-D&G Music, con distribuzione ADA Warner Music Italy.

Il brano racconta il percorso dell’artista verso la realizzazione del proprio sogno musicale, utilizzando il viaggio come metafora di crescita personale e artistica. Un racconto intimo che attraversa difficoltà, incontri, cambiamenti e consapevolezze, fino a diventare una vera e propria riflessione interiore.

«La canzone parla del mio sogno con la musica – spiega l’artista– attraverso la metafora del viaggio ho immaginato il mio percorso, le difficoltà che si incontrano e le persone che restano o passano lungo il cammino. È un testo molto personale, una sorta di seduta psicologica con il mio io interiore, in cui ho provato a spiegare a me stesso cosa desiderassi davvero».

Nato inizialmente come un brano up tempo chitarra e voce, “Viaggio In Mezzo Al Mondo” ha preso una direzione inaspettata durante la fase di produzione, arricchendosi di sonorità punk che, pur non appartenendo pienamente al background dell’artista, si sono rivelate perfettamente coerenti con il mood del pezzo e con il suo contenuto emotivo.

La produzione punta su una forte componente live: batteria, chitarre, basso e tastiere sono stati registrati dal vivo, per poi essere valorizzati dall’aggiunta di synth e campioni, che impreziosiscono l’arrangiamento senza snaturarne l’autenticità.

Corrado Mancini inizia a cantare e suonare fin da piccolo. Nel 2019 partecipa al Cantagiro Marche, vincendo la competizione e conquistando l’accesso alla finalissima nazionale. Negli anni prende parte a numerose manifestazioni ed eventi live, esibendosi in piazze e locali delle Marche, territorio in cui costruisce una solida esperienza dal vivo. Comincia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 15 anni, ispirandosi ai grandi cantautori della musica italiana e internazionale. Attraverso la musica scopre uno strumento di espressione autentico, capace di raccontare la propria identità senza filtri e senza il timore del giudizio.