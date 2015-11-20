“Primarie gran momento di democrazia a Senigallia” Dal Pd un grazie anche a Marco Lion

Le primarie del centrosinistra che si sono svolte ieri, domenica 11 gennaio 2026, hanno rappresentato un momento alto di partecipazione e di democrazia per la comunità di Senigallia.

Nonostante le difficili condizioni meteo e il freddo pungente, quasi 2000 persone hanno scelto di recarsi ai seggi per contribuire con il proprio voto alla scelta del candidato Sindaco del centrosinistra.

Un risultato che testimonia la vitalità di un campo politico e civico che continua a credere nella partecipazione, nel confronto e nella responsabilità condivisa verso il futuro della città.

Il Partito Democratico di Senigallia, la Federazione Provinciale PD di Ancona e il PD Marche esprimono un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata: gli elettori e le elettrici, i volontari e i militanti che hanno garantito l’organizzazione dei seggi, e i candidati che si sono confrontati in modo serio, leale e appassionato.

Un ringraziamento particolare va a Marco Lion, per il contributo dato con un confronto autentico e rispettoso, e le congratulazioni al candidato vincitore, Dario Romano, che da oggi ha il compito di guidare la sfida delle prossime elezioni amministrative. Da domani il lavoro prosegue insieme, con spirito unitario e con l’obiettivo comune di costruire un progetto credibile, aperto e partecipato.

Le primarie sono state la prima tappa di un percorso condiviso, con cui si sono poste le basi per una coalizione ampia e rappresentativa che sappia proporsi alla città con un programma concreto e di prospettiva. Ora si apre la fase decisiva verso il voto alle amministrative. Con umiltà, ascolto e determinazione, il centrosinistra saprà farsi carico delle esigenze reali delle persone, valorizzando le energie migliori della comunità.