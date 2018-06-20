Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

La Regione Marche sostiene l’investimento della raffineria Api sull’idrogeno verde

Stanziati fondi PNRR per quasi 14 milioni di euro

151 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Francesco Acquaroli e Giacomo Bugaro

Un investimento da quasi 14 milioni di euro per produrre idrogeno verde direttamente nello stabilimento di Falconara e ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali. È il nuovo progetto di API Raffineria di Ancona, finanziato dalla Regione Marche con fondi PNRR, e accolto come un segnale concreto di attenzione e fiducia verso il territorio.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Sabato 10 gennaio, 2026 
alle ore 10:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura