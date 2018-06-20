La Regione Marche sostiene l’investimento della raffineria Api sull’idrogeno verde Stanziati fondi PNRR per quasi 14 milioni di euro

151 Letture Cronaca

Un investimento da quasi 14 milioni di euro per produrre idrogeno verde direttamente nello stabilimento di Falconara e ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali. È il nuovo progetto di API Raffineria di Ancona, finanziato dalla Regione Marche con fondi PNRR, e accolto come un segnale concreto di attenzione e fiducia verso il territorio.