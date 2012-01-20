Sul palco del teatro la Fenice va in scena “Il lago dei cigni” Domenica 4 gennaio, ore 17.00

Appuntamento domenica 4 gennaio con la danza al Teatro La Fenice di Senigallia proposta da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche. In scena per il tradizionale fuori abbonamento natalizio il Balletto di Mosca diretto da Evgeniya Bespalova con Il lago dei cigni, balletto in due atti con le musiche Pëtr Il’ic Cajkovskij e le coreografie di Marius Petipa.

Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due ‘Grand Pas de Deux’ nella seconda e nella terza scena. Un altro momento di forte impatto è l’incantevole ‘Danza dei piccoli cigni’.

Il prestigio e la notorietà senza tempo raggiunti da Il lago dei cigni sono esaltati dalla musica di Cajkovskij – e la Suite Op. 20 ha reso eterno il nome del compositore – e dalla grande inventiva delle coreografie di Marius Petipa la cui genialità artistica culmina nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni.

Il cartellone di danza prosegue con Private Callas della Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei il 15 febbraio, il 20 marzo con Fellini, la dolce vita di Federico del Balletto di Siena e il 18 aprile fuori abbonamento alla Rotonda con Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche appuntamento di chiusura della stagione.

