Allerta gialla sulle Marche settentrionali per criticità idrogeologica Maltempo previsto per la giornata del 24 dicembre 2025. L'avviso meteo dalla Protezione Civile Regionale

La Protezione Civile Regionale, in data 23 dicembre ha emesso il messaggio di Allertamento n. 62/2025 per criticità idrogeologica per tutta la giornata di mercoledì 24 dicembre 2025.

FENOMENI: dalla serata odierna e per la giornata di mercoledì 24 piogge continue e persistenti con locali intensificazioni a carattere di rovescio, in particolare sul settore centro-settentrionale. I venti saranno nord-orientali moderati con raffiche fino a vento forte lungo la costa centro-settentrionale ed il mare molto mosso.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).