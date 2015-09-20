Per la Val Mivola un 2025 da incorniciare L'incremento delle presenze turistiche dei Comuni aderenti alle Unioni conferma la bontà del lavoro promozionale

Il 2025 è stato l’anno della definitiva consacrazione per la Val Mivola, il brand turistico che unisce i comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de Conti e Trecastelli sviluppatosi a seguito dell’accordo tre le Unioni dei Comuni Le Terre della Marca Senone e quello Misa Nevola.

Grazie alle efficaci attività promozionali realizzate dall’ufficio Turismo coordinato dall’Assessore dell’Unione e Sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi la Val Mivola ha suscitato un grande interesse nel mercato turistico nazionale ed internazionale grazie alle sue eccellenze artistiche, ambientali ed enogastronomiche. L’incremento delle presenze turistiche dei Comuni aderenti alle Unioni sia in termini di presenze italiane che straniere conferma la bontà del lavoro promozionale portato avanti in maniera coerente con le finalità del sistema regionale delle Marche orientato sempre di più alla valorizzazione dei borghi storici e del loro patrimonio di arte, cultura e cucina.

Nel corso del 2025 Val Mivola ha portato avanti un’intensa e articolata attività di promozione turistica, volta a rafforzare la visibilità e l’attrattività della destinazione sia a livello nazionale che internazionale.

La destinazione ha partecipato alle principali manifestazioni fieristiche di settore in Italia, tra cui BIT e Artigiano in Fiera a Milano, TTG Travel Experience a Rimini e BITESP a Venezia, occasioni strategiche per incontrare operatori, buyer e pubblico specializzato. Sul fronte internazionale, Val Mivola è stata protagonista in Francia, con la partecipazione a ID WEEKEND a Nizza e con l’organizzazione di una mostra dedicata all’artista Nori De Nobili presso il Boscolo Hotel, contribuendo a promuovere il territorio attraverso l’arte e la cultura.

Particolare attenzione è stata dedicata ai mercati del Nord Europa, con incontri mirati con operatori del settore eno-gastronomico a Copenaghen e Stoccolma, ospitati presso le sedi della Camera di Commercio, per valorizzare le eccellenze locali e favorire nuove collaborazioni internazionali.

L’attività di comunicazione è stata ulteriormente rafforzata grazie al coinvolgimento di testimonial di rilievo, come la giornalista Syusy Blady, e di influencer, con l’obiettivo di ampliare la notorietà della destinazione e raggiungere nuovi target di pubblico.

Nel corso dell’anno sono stati inoltre organizzati diversi viaggi stampa con giornalisti specializzati nel turismo, che hanno dato origine a numerosi articoli pubblicati su importanti testate nazionali, tra cui Gente, Viaggi di Repubblica, Itinerari e Luoghi, Il Messaggero, Caravan e Camper.

Parallelamente, Val Mivola ha investito in un’importante attività di potenziamento del sito internet ufficiale, arricchito con nuovi contenuti multimediali: dalle fotografie e dai video di monumenti e luoghi precedentemente non mappati, fino all’inserimento di realtà commerciali di interesse turistico, come cantine, birrifici e negozi tipici. Tutti i contenuti sono stati tradotti anche in lingua inglese, per garantire una fruizione internazionale del portale. Sono state realizzate e pubblicate oltre 162 tra videoguide e virtual tour, in italiano e inglese, e più di 700 nuove fotografie. Materiali che, oltre ad arricchire il portale, rappresentano uno strumento concreto di supporto per il turista, favorendo la scoperta del territorio attraverso percorsi a fruizione autonoma.

A completare il quadro, un’intensa attività sui canali social ufficiali di Val Mivola, arricchita dal coinvolgimento di content creator invitati a partecipare alle numerose escursioni in bus con partenza da Senigallia verso i comuni della Val Mivola, organizzate nell’ambito della manifestazione Borghi di Velluto. Un racconto corale e contemporaneo che ha contribuito a promuovere il territorio in modo autentico e coinvolgente.

“Il successo conseguito in questo 2025 dalla Val Mivola e le importanti iniziative già in cantiere nel 2026 – sottolinea l’Assessore alla Promozione Turistica dell’Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone Massimo Corinaldesi – dimostrano la validità della scelta operata di proporci in forma aggregata in un mercato turistico sempre più agguerrito e competitivo, mettendo a sistema le tante eccellenze del nostro territorio capaci di attrarre un turismo di qualità sia nazionale che internazionale”

Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone

Ufficio di Promozione Turistica