Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 16 dicembre 2025

Interrogazioni, interpellanze: politiche sociali, sicurezza, gestione dei rifiuti. Mozioni su violenza di genere e cultura del consenso

183 Letture
Politica
Insediamento della nuova Assemblea legislativa delle Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10.

Apertura dei lavori dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze in materia di politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti. In coda un pacchetto di proposte di mozione su violenza di genere e diffusione della cultura del consenso libero e consapevole.

