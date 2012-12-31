Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 16 dicembre 2025
Interrogazioni, interpellanze: politiche sociali, sicurezza, gestione dei rifiuti. Mozioni su violenza di genere e cultura del consenso
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10.
Apertura dei lavori dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze in materia di politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti. In coda un pacchetto di proposte di mozione su violenza di genere e diffusione della cultura del consenso libero e consapevole.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
