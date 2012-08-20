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“Effetto guerre” sulla spesa: aumenta l’economia di prossimità

Amaranti (Confartigianato Marche): "Cresce il valore economico e sociale delle attività radicate nei territori"

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Economia
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Moira Amaranti

In un contesto internazionale segnato da guerre, tensioni geopolitiche e crescente frammentazione delle filiere globali, l’economia di prossimità torna ad assumere un ruolo strategico per la competitività dei territori e delle imprese artigiane. Accanto ai grandi flussi del commercio internazionale si rafforza infatti una dimensione economica fondata sulla vicinanza tra imprese, comunità e consumatori, dove contano la qualità dei prodotti, le competenze del lavoro, le relazioni sociali e il valore del territorio.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Domenica 22 marzo, 2026 
alle ore 4:00
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