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Pesca d’altura, campionati mondiali nelle Marche

Assegnati ad Ancona, ma coinvolte anche le altre marinerie regionali

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Sport
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I pescatori di Senigallia - La tratta - Foto di Loriano Brunetti

Il Campionato Mondiale Big Game, massima competizione internazionale di pesca d’altura è stato assegnato all’Italia e la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Mercoledì 25 marzo, 2026 
alle ore 13:31
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