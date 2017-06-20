Pesca d’altura, campionati mondiali nelle Marche
Assegnati ad Ancona, ma coinvolte anche le altre marinerie regionali
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Il Campionato Mondiale Big Game, massima competizione internazionale di pesca d’altura è stato assegnato all’Italia e la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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