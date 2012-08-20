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Contributi dalla Regione Marche a sostegno dell’informazione locale

Bando aperto su ProcediMarche fino al 17 aprile 2026

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Economia
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Contributi 2026 all'editoria

Nuovi contributi a sostegno dell’informazione locale. Dal 19 marzo al 17 aprile sarà possibile partecipare al bando regionale per la concessione dei contributi a favore dell’informazione locale.

Anche per il 2026 l’intervento è finalizzato a sostenere le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online operanti sul territorio regionale, al fine di preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione, promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell’attività svolta dalla Regione, scongiurare l’impoverimento del panorama informativo locale, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, nonché sostenere gli investimenti volti all’innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione.

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Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 22 marzo, 2026 
alle ore 6:30
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