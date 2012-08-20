Contributi dalla Regione Marche a sostegno dell’informazione locale Bando aperto su ProcediMarche fino al 17 aprile 2026

177 Letture Economia

Nuovi contributi a sostegno dell’informazione locale. Dal 19 marzo al 17 aprile sarà possibile partecipare al bando regionale per la concessione dei contributi a favore dell’informazione locale.

Anche per il 2026 l’intervento è finalizzato a sostenere le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online operanti sul territorio regionale, al fine di preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione, promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell’attività svolta dalla Regione, scongiurare l’impoverimento del panorama informativo locale, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, nonché sostenere gli investimenti volti all’innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione.