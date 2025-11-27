Logo farmacieFarmacie di turno


Allo Spazio Lapsus, Corpi Risonanti: quando la materia diventa racconto

Il primo workshop di SINAPSI – Visioni Creative di Territorio si prepara per la sua grande restituzione pubblica

Cultura e Spettacoli
Corpi Risonanti

C’è qualcosa di profondamente primordiale — e allo stesso tempo straordinariamente moderno — nello scoprire la creta tra le dita, nel modellarla, plasmarla, farla prendere forma.

Nel corso del primo workshop di SINAPSI – Visioni Creative di Territorio, guidato dall’immaginazione e dalla sensibilità artistica di Ambra Lorito, i partecipanti si sono lasciati attraversare da un flusso creativo intenso e condiviso.

Mani che modellano, forme che nascono, superfici che respirano. L’argilla ha accolto emozioni, tensioni, speranze: ogni gesto ha dato vita a un’opera unica, che porta dentro di sé l’anima, il ritmo e la storia di chi l’ha creata.

Ma il processo non si è fermato al laboratorio: adesso, è tempo di ridare tutto questo alla comunità.

Corpi RisonantiCorpi Risonanti

Sabato 29 novembre, ore 17:30 – Spazio Lapsus – Viale Bonopera 37

Un pomeriggio-sera aperto a tuttə: suoni, gesti, racconti e un brindisi finale per celebrare insieme ciò che abbiamo costruito, plasmato, condiviso. Sarà una jam session artistica e sociale — un momento in cui l’arte smette di essere solo “oggetto” e diventa esperienza collettiva, festa, incontro.

Un invito a guardare, toccare, ascoltare da vicino — un invito a far vibrare con noi forme, suoni, storie.

Il progetto “SINAPSI – Visioni Creative di Territorio” è reso possibile grazie al sostegno di Regione Marche – Politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2023.

da Associazione Lapsus

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 27 novembre, 2025 
alle ore 17:13
