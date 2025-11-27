Allo Spazio Lapsus, Corpi Risonanti: quando la materia diventa racconto
Il primo workshop di SINAPSI – Visioni Creative di Territorio si prepara per la sua grande restituzione pubblica
C’è qualcosa di profondamente primordiale — e allo stesso tempo straordinariamente moderno — nello scoprire la creta tra le dita, nel modellarla, plasmarla, farla prendere forma.
Nel corso del primo workshop di SINAPSI – Visioni Creative di Territorio, guidato dall’immaginazione e dalla sensibilità artistica di Ambra Lorito, i partecipanti si sono lasciati attraversare da un flusso creativo intenso e condiviso.
Mani che modellano, forme che nascono, superfici che respirano. L’argilla ha accolto emozioni, tensioni, speranze: ogni gesto ha dato vita a un’opera unica, che porta dentro di sé l’anima, il ritmo e la storia di chi l’ha creata.
Ma il processo non si è fermato al laboratorio: adesso, è tempo di ridare tutto questo alla comunità.
Sabato 29 novembre, ore 17:30 – Spazio Lapsus – Viale Bonopera 37
Un pomeriggio-sera aperto a tuttə: suoni, gesti, racconti e un brindisi finale per celebrare insieme ciò che abbiamo costruito, plasmato, condiviso. Sarà una jam session artistica e sociale — un momento in cui l’arte smette di essere solo “oggetto” e diventa esperienza collettiva, festa, incontro.
Un invito a guardare, toccare, ascoltare da vicino — un invito a far vibrare con noi forme, suoni, storie.
Il progetto “SINAPSI – Visioni Creative di Territorio” è reso possibile grazie al sostegno di Regione Marche – Politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2023.
da Associazione Lapsus
