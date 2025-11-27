Logo farmacieFarmacie di turno


Prevenzione e salute femminile: sei Bollini Rosa per gli ospedali dell’AST Ancona

Premiati "Principe di Piemonte" di Senigallia, "Carlo Urbani" di Jesi e per la prima volta "Engels Profili di Fabriano

I Bollini Rosa sono un riconoscimento biennale conferito da Fondazione ONDA ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, a seguito di una candidatura, agli ospedali italiani pubblici e privati accreditati al SSN per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile.

Per il biennio 2026-2027 sono tre gli Ospedali della AST Ancona premiati: l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia con 3 Bollini rosa, l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con 2 Bollini rosa e, per la prima volta, quest’anno anche l’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano con 1 Bollino rosa. Ciò rappresenta un importante indicatore di qualità dell’assistenza, e dimostra come la salute della donna sia tenuta in grande considerazione, con servizi e percorsi a misura di donna, in varie aree specialistiche, senza dimenticare l’accoglienza e l’accompagnamento alle donne e i servizi offerti per la gestione di vittime di violenza.

