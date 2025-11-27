Senigallia Magica, il Natale tra luci e sogni Cento eventi in trentadue giornate. Accensione delle luminarie domenica 30 novembre ore 18:00 piazza Roma - VIDEO

Un itinerario tra scenografie luminose, atmosfere suggestive, eventi musicali e numerose attività sia nel centro storico sia nelle frazioni.

Senigallia si prepara a celebrare un Natale ricco di magia, emozioni e partecipazione, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, bambini, visitatori e cittadini di tutte le età.

Trentadue giornate di intrattenimento con cento appuntamenti distribuiti in diverse aree della città. L’inizio è fissato per domenica 30 novembre alle ore 18:00 in piazza Roma, con la cerimonia di accensione delle luminarie. Come ormai consuetudine, Senigallia anticipa il periodo natalizio rispetto all’8 dicembre, per incentivare le visite, supportare il commercio locale e offrire maggiori opportunità di vivere appieno le festività. La novità dell’edizione 2025 è rappresentata da un forte spirito identitario che permea tutte le iniziative.

Alla Rotonda verranno illuminate le lettere cubitali di #feelsenigallia, il claim che rappresenta la città durante tutto l’anno. Questa installazione, al termine delle festività, diventerà itinerante fino all’estate. Ai giardini Catalani sarà collocata una grande scritta “Merry Christmas”, accompagnata da una maestosa figura di Babbo Natale in via Manni. Il percorso che si snoda tra Piazza del Duca, Piazza Garibaldi, Via Carducci e Portici Ercolani sarà segnato da una grande fata posta su Piazza Saffi, che indicherà la strada verso emozioni, divertimento, giochi e suggestioni, guidando anche verso la spettacolare carrozza trainata da cavalli, lunga 13 metri, posizionata al Foro Annonario.

L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla caduta di neve artificiale lungo corso 2 Giugno, creando una vera e propria “bianca condizione” meteorologica. Nelle giornate del 30 novembre, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28, 31 dicembre e 3, 4, 6 gennaio si terrà “Sogni d’inverno”, con animazioni immersive e orari a sorpresa.

“Attraverso questa programmazione – afferma il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti – confermiamo la nostra visione: una pianificazione attenta che mette al centro la valorizzazione del territorio, il coinvolgimento delle associazioni, l’attenzione ai giovani, il rafforzamento del commercio locale e la creazione di occasioni per una comunità più coesa e forte. Oltre agli eventi della tradizione, abbiamo introdotto installazioni luminose che, più che semplici decorazioni, rappresentano un modo attuale di raccontare il nostro territorio, invitando cittadini e visitatori a condividere la magia del Natale e a valorizzare le nostre strade e negozi attraverso le loro fotografie”.

L’assessore al Turismo ed Eventi, Simona Romagnoli, sottolinea come il turismo natalizio rappresenti un’opportunità significativa per l’economia locale: “L’Amministrazione ha scelto di investire in qualità, accoglienza e immagine, convinta che la bellezza generi sviluppo e racconti al meglio il valore della nostra comunità. Abbiamo posto particolare attenzione alla realizzazione di un evento esclusivo, capace di attrarre curiosità e incentivare le presenze. Senigallia magica sarà anche vetrina per diversi content creator, garantendo una comunicazione moderna e condivisibile”.

La presentazione degli appuntamenti e delle principali decorazioni è avvenuta in una riunione con i commercianti il 3 novembre scorso. “In tale occasione – afferma l’assessore alle Attività Produttive, Alan Canestrari – abbiamo prospettato la possibilità di ridurre le spese per gli addobbi delle attività grazie alla presenza di abeti lungo tutto il corso, alle tradizionali decorazioni aeree, alle luminarie e alla neve artificiale. L’obiettivo rimane quello di aumentare i flussi turistici, prolungare la permanenza dei visitatori e incentivare gli acquisti nei negozi cittadini”.

Si ricorda che a partire da sabato 29 novembre la sosta sarà gratuita nelle prime due ore di parcheggio. E’ necessario attivare il parcometro inserendo una moneta da 10 centesimi per registrare l’orario di inizio della sosta e ottenere il ticket valido per le due ore di parcheggio gratuito. La stessa procedura potrà essere eseguita anche tramite l’app dedicata.

E’ anche attivo il servizio di bus navetta gratuito per le giornate del 29, 6, 13, 20, 27 e 3 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con partenza dal parcheggio ex Villa Torlonia, dal parcheggio Conad e da quello via Podesti.

Ecco il programma nel dettaglio:

Sabato 29 novembre, attività per bambini a casa di Babbo Natale, per piccoli dai 0 ai 10 anni. A cura di Asilo Nido Stranalandia Via Manni ex Iat – dalle ore 10.00. Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it;

Gio Evan, l’affine del mondo, Teatro La Fenice – ore 21.00. Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Domenica 30 novembre: Trio Nebelmeer, vincitore Premio Internazionale “Premio Trio di Trieste” Arthur Decaris, violino. Florian Pons, violoncello. Loann Fourmental, pianoforte. Teatro La Fenice – ore 17.00 Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Mercoledì 3 dicembre: ‘Il kocciolato’, laboratorio di cioccolateria per bambini. Via Manni ex IAT – ore 16.30 e ore 17.15. Prenotazione obbligatoria, max 16 bambini a turno: turismo@comune.senigallia.an.it;

Giovedì 4 dicembre: …aspettando il Natale! Letture ad alta voce NpL (3-6 anni), Biblioteca Antonelliana Ragazzi – ore 17.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – 0716629448;

Venerdì 5 dicembre: rassegna in scena senza scena ‘Voglio bruciare’, Piccola Fenice – ore 21.00. Ingresso a pagamento – www.vivaticket.com;

Sabato 6 dicembre, Babbo Natale nelle frazioni, ore 16.00 – Ciarnin, ore 17.00 – Montignano.

‘Schumann, Liszt: omaggi incrociati’, concerto per pianoforte. Maestro Luca Rasca, auditorium San Rocco ore – 21.15. Ingresso libero.

Sabato 6 e domenica 7 dicembre: Lezione dagli elfi: crea il tuo addobbo e scrivi la letterina a Babbo Natale. Giochi e omaggi per i partecipanti. Via Manni ex IAT – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Info: Fb-Ludica Eventi.

Domenica 7 dicembre: Mercato Porta Cappuccina, mostra mercato di artigianato, piccolo antiquariato, modernariato e collezionismo. Portici Ercolani – dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Camminata dei Babbi Natale, 3 km di percorso. Adatto a tutti e pet friendly. Capellini da Babbo Natale e omaggi per tutti i partecipanti. Foro Annonario Partenza – ore 10.00. Iscrizioni in loco dalle ore 9.30.

Babbo Natale nelle frazioni: ore 16.00 – Borgo Catena; ore 16.45 – Borgo Bicchia; ore 17.30 – Scapezzano.

Lunedì 8 dicembre: ‘Le storie di nonna ;Milena per Natale’, letture animate, per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura di Cooperativa Sociale 3 Effe Via Manni ex Iat, ore 17.30. Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it

Martedì 9 dicembre: ‘Ascolta, ti racconto il Natale! Letture NpL, filastrocche e canzoncine (12-36 mesi) A cura di Anna. Biblioteca Antonelliana ragazzi – ore 17.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – 0716629448.

Mercoledì 10 dicembre: ‘Il kocciolato’, laboratorio di cioccolateria per bambini, Via Manni ex IAT – ore 16.30 e ore 17.15. Prenotazione obbligatoria, max 16 bambini a turno: turismo@comune.senigallia.an.it;

‘Abba Dream’, Concerto tributo dal vivo agli Abba. Teatro La Fenice – ore 21.00. Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Giovedì 11 dicembre: ‘A Natale… quante belle storie!’, letture natalizie ad alta voce NpL (3-6 anni), Biblioteca Antonelliana ragazzi – ore 17.00, Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 0716629448.

Venerdì 12 dicembre: stagione danza 2025/2026 Sabir, Viaggio Mediterraneo. Mvula Sungani. Physical dance. Coreografie di Emanuela, Bianchini e Mvula Sungani. Teatro La Fenice – ore 21.00. Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Sabato 13 dicembre: Babbo Natale nelle frazioni: Ore 15.30 – Cesano Ore 16.30 – Cesanella, Ore 17.30- Sant’Angelo.

Slow wine, attività e degustazioni eccellenze locali, ex Pescheria dalle ore 16.00.

Concerto di Natale. A cura di Rotaract e BeatleSenigallia per il Giardino di Bucaneve. Auditorium San Rocco – ore 18.00.

Tradizionale concerto di Natale, per solisti, coro e orchestra. Coro S. Giovanni Battista, Orchestra Musicisti Marchigiani. Direttore Roberta Silvestrini. Rotonda a Mare – ore 21.15. Ingresso libero.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre: ‘Caccia al tesoro magica. Un indizio dopo l’altro, scopri tutti i misteri della città. Incontra gli elfi e fatti consigliare da figure misteriose la strada giusta. Traduci più indizi possibili, arriva alla soluzione e ritira il tuo gadget. Attività adatta a tutte le età Partenza e arrivo Foro Annonario dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Domenica 14 dicembre: ‘Magia del Natale’, Passeggiata dei bassotti… e amici. A cura di Sausage Walk Italia e Associazione bassotti….e poi più Foro Annonario. Ritrovo ore 10.30, partenza ore 11.00. Info: Fb-Sausage Walk Italia-Il mondo dei bassotti.

Stagione concertistica 2025/2026 mendelssohn-beethoven Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana: Anna Tifu violino solista, David Crescenzi direttore Teatro La Fenice – ore 17.00 Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Marzocca Christmas Festival, Christmas show. A cura di Istituto Comprensivo Senigallia Sud Belardi Piazza Amalfi Marzocca – ore 16.30 In caso di maltempo di svolgerà il 20 dicembre.

Babbo Natale nelle frazioni: Ore 16.00 – Borgo Molino; Ore 16.45 – Filetto; Ore 17.30 – Vallone; Ore 16.00 – Roncitelli; Ore 16.45 – Borgo Passera; Ore 17.45 – Marzocca.

Martedì 16 dicembre: ‘La magia del Natale in biblioteca!’, letture natalizie e laboratorio creativo (2-4 anni). A cura di Anna. Biblioteca Antonelliana ragazzi – ore 17.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – 0716629448.

Mercoledì 17 dicembre: ‘Il kocciolato’, laboratorio di cioccolateria per bambini, Via Manni ex IAT – ore 16.30 e ore 17.15. Prenotazione obbligatoria, max 16 bambini a turno: turismo@comune.senigallia.an.it.

‘Albero di natale, albero di vita’, laboratorio di riciclo creativo di decorazioni natalizie realizzate con materiali naturali. A cura di Isabel Permanyer (4-10 anni) Biblioteca Antonelliana ragazzi – ore 17.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – 0716629448.

‘Christmas Carol’, canzoni per l’anima. Giulia Seri, Paolo Fornaroli, Giulia Stpiczynski, Marco Tonini Bossi, Roberto Chiostergi, Patrizio D’Agnessa, Marco Giulianelli, Fabrizio Giuliani, Luca Pernini. Auditorium San Rocco – ore 21.15. Ingresso libero.

Giovedì 18 dicembre: ‘Libri sotto l’albero: favoloso natale’, laboratorio artistico-creativo di decorazioni natalizie in cartapesta. A cura di Elisa Latini (4-10 anni). Biblioteca Antonelliana ragazzi – ore 17.00., Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – 0716629448.

‘Aspettando il Natale…let’s sing together’. A cura della scuola primaria G.Pascoli. Teatro La Fenice – ore 18.00.

Venerdì 19 dicembre: ‘100 voci in coro’. A cura dell’I.C. Mario Giacomelli Teatro La Fenice – ore 17.00 e 18.30.

‘Natale… #ingioco’. Evento di giochi da tavolo, carte, ruolo e miniature (0-99 anni). A cura di Terra Ludyca Biblioteca Antonelliana ragazzi – dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Ingresso libero e gratuito.

‘Little jazz mass’ di Bob Chilcott e American jazz mass di Frank Tirro. A cura della Corale Luigi Tonini Bossi. Chiesa della Maddalena – ore 21.15.

‘Senigallia città gourmet natalizia’. Percorso esperenziale diffuso, degustazioni ed iniziative in collaborazione con ristoranti e attività locali.

‘Christmas Gourmet Show’. Foro Annonario – dalle ore 17.00.

Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre: ‘Bio Natale al Foro’, mercatino di Prodotti Biologici, ex pescheria Foro Annonario venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00, domenica dalle ore 10 alle ore 18.30.

Sabato 20 dicembre: ‘Natale in coro’. Coro S. Giovanni Battista Ensemble I Musici, direttore Roberta Silvestrini. Chiesa S. Giovanni Battista Montignano ore 21.00.

‘Waiting for Summer Jamboree #26’, serata danzante. Rotonda a Mare – dalle ore 21.30. Ingresso a pagamento. www.summerjamboree.com.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre: stagione prosa 2025/2026. ‘Magnifica presenza’, spettacolo di Ferzan Ozpetek. Teatro La Fenice – ore 21.00Ingresso a pagamento.

Domenica 21 dicembre: ‘The Elves: Santa’s Secret helpers’, Gli elfi: aiutanti segreti di Babbo Natale. Laboratorio in inglese per bimbi di 4/10 anni. Lettura natalizia e creazione dell’elfo birichino con balletti e canzoncine di Natale. A cura di Pingu’s English Senigallia Via Manni Ex Iat – dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it. P-funking band. Street Live Show. Centro Storico e Cortile Palazzetto Baviera dalle ore 17.00.

‘Le donne di Pasolini’. Recital musicale con Diletta Masetti e il M° Marco Scolastra. Auditorium San Rocco – ore 17.30.

Martedì 23 dicembre: ‘Le storie di nonna Milena per Natale. Letture animate, per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura di Cooperativa Sociale 3 Effe

Via Manni ex IAT – ore 17.30 Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it. ‘Majorette’, sfilate, acrobazie e coreografie Vie del centro storico – dalle ore 16.00.

‘Babbi Natale in moto’. A cura di Motoclub Senigallia. Piazza Garibaldi – ore 18.30. Foro Annonario – ore 19.00. In caso di maltempo si svolgerà il 27 dicembre.

‘A Christmas Carol – il canto di Natale’. Con Roberto Ciufoli. Compagnia dell’Alba. Teatro La Fenice – ore 21.00. Ingresso a pagamento – www.vivaticket.com.

Giovedì 25 dicembre: stagione concertistica 2025/2026 ‘The Triumphant voices of gospel’, musiche gospel. Teatro La Fenice – ore 17.00. Ingresso a pagamento www.vivaticket.com.

Venerdì 26 dicembre: Concerto di Santo Stefano. Complesso musicale bandistico “Città di Senigallia”. Teatro La Fenice – ore 18.00. Ingresso libero.

Sabato 27 dicembre: ’30 camini’, sfida natalizia di orienteering. Gara promozionale a premi. A cura di Picchio Verde Asd. Foro Annonario – ore 15.30 info: Matteo Dini 3298357366 Fb: Picchioverde asd IG: picchioverde_asd. ‘L’allegra brigata racconta’. Letture animate, per bambini dai 0 ai 3 anni. A cura della Cooperativa Sociale 3 Effe Via Manni ex IAT, ore 17.30. Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it

Domenica 28 dicembre: ‘U2, Rock e Spiritualità Clarissa Vichi voce solista, Ensemble dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini’. Teatro La Fenice – ore 17.00

Ingresso a pagamento www.vivaticket.com. ‘Discovering Rudolph, alla scoperta di Rudolph’, laboratorio in inglese per bimbi di 4/10 anni. Conosceremo la simpatica renna amico di Babbo Natale: vi siete mai chiesti perché ha il naso rosso? Giochi di movimento con Rudolph e scopriremo nuove paroline in inglese. A cura di Pingu’s English Senigallia. Via Manni ex IAT – dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it. ‘Ginevra ne vale la pena’, lezione-spettacolo sul Corteggiamento & Cavalleria a cura di Cesare Catà nell’ambito di Teatro Ibrido. Auditorium San Rocco – ore 18.00.

Mercoledì 31 dicembre: ‘Capodanno in piazza’, Secondo Tempo, 883 Tribute Band, a seguire Viva l’Italia dance, musica e intrattenimento con le migliori hit italiane di sempre. Piazza Garibaldi – dalle ore 23.00. Ingresso libero.

Giovedì 1 gennaio 2026. ‘Concerto di Capodanno. Enrico Lombardi direttore, Nikoletta Hertsak soprano, Orchestra Sinfonica G. Rossini Teatro La Fenice – ore 11.00.

Orietta Berti in concerto. Conduce Marco Zingaretti. Piazza Garibaldi – dalle ore 18.00. Ingresso libero.

Sabato 3 gennaio: ‘The adventures of an adorable penguin’, le avventure di un adorabile pinguino. Laboratorio in inglese per bimbi di 3/7 anni. Giocheremo con i pinguini, canteremo le loro canzoni in inglese e concluderemo con un grazioso lavoretto a tema. A cura di Pingu’s English Senigallia Via Manni Ex Iat – dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Prenotazione obbligatoria (max 12 bimbi/e): turismo@comune.senigallia.an.it; ‘L’allegra brigata racconta’, letture animate, per bambini dai 0 ai 3 anni. A cura di Cooperativa Sociale 3 Effe Via Manni Ex Iat – ore 17.30. Prenotazione obbligatoria: turismo@comune.senigallia.an.it.

Domenica 4 gennaio: ‘Mercato porta cappuccina’, mostra mercato di artigianato, piccolo antiquariato, modernariato e collezionismo. Portici Ercolani, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Lunedì 5 gennaio ‘Viaggio della Fiamma Olimpica’, unisce le comunità in un’avventura condivisa di passione, orgoglio e valori Olimpici, verso i Giochi invernali italiani Cortina 2026. Start da via Podesti, 208 – alle ore 10:40.

‘Prime parole’, Thomas Lasca trio, ospite Javier Girotto. Line-up: Thomas Lasca – chitarra elettrica, synth bass, Francesco Taucci – pianoforte, synth Andrea Elisei – batteria, drumpad. Special guest: Javier Girotto – sax soprano, sax. Baritono. Auditorium San Rocco – ore 21.15. Ingresso libero

Martedì 6 gennaio: ‘Pimpa – il musical a pois. Spettacolo, incontro con la befana e dolce regalo per tutti i bambini. Teatro La Fenice – ore 17.00. Ingresso a pagamento, euro 5 www.vivaticket.com.

Marzocca Christmas festival, ‘Il raduno delle befane’, gara e premi per le 3 befane più belle: partecipate vestiti da befane! Consegna della calza della Befana. Piazza Amalfi Marzocca – ore 17.00 Piazza

CIRCUITO MUSEALE

‘Il realismo magico di Mario Giacomelli’. Mostra permanente Palazzo del Duca – dal giovedì alla domenica, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Dal 20 dicembre ‘Flat time is the right time’, opere dalla collezione Pier Luigi Gibelli. A cura di Luca Panaro e Roberto Maggiori. Palazzo del Duca – dal giovedì alla domenica, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

ALTRE MOSTRE IN CITTÀ

Dal 22 novembre all’11 dicembre mostra di pittura. A cura di ProLoco Spiaggia di Velluto Senigallia. Ex Pescheria – tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Dal 29 novembre all’11 gennaio, ‘La gioia del presepe’. A cura della ProLoco Spiaggia di Velluto Senigallia. Galleria Giovanna da Montefeltro – tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sabato e festivi anche dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Inaugurazione 7 dicembre – ore 18.00.

Dal 15 novembre all’11 gennaio ‘Il linguaggio dell’acqua’, Michelangelo Guzzonato, Alberto Polonara, Giovanni Schiaroli. A cura di Stefano Schiavoni Palazzetto Baviera – dal giovedì alla domenica, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

VISITE ALLE MOSTRE

6 dicembre “Il realismo magico di Mario Giacomelli” e “Mise en Scène

Immagini e libri dalla collezione Donata Pizzi”. Palazzo del Duca – ore 18.00

Dall’8 dicembre al 15 gennaio. ‘Presepe di pane’, Foro Annonario, 26 – venerdì, sabato, domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, domenica anche dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Info e prenotazioni visite fuori orario 3471660045. Dal 22 dicembre al 6 gennaio mostra di modellismo. A cura di ProLoco Spiaggia di Velluto Senigallia. Ex Pescheria – tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

EVENTI PER PIÙ GIORNATE

Nei giorni 7, 14, 21, 28 DICEMBRE e 4 GENNAIO, partenze dal Foro Annonario dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dell’autobus con Babbo Natale a bordo. I maggiorenni pagano 1 euro.

Dal 29 dicembre al 6 gennaio Villaggio di Natale, mercatino natalizio, piazza del Duca, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00.