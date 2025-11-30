Sempre più imprenditori over-70 nelle Marche CNA: "Chiediamo alla Regione di istituire un Fondo per la successione d’impresa"

Festeggiare i 70 anni alla guida di una piccola impresa agricola, artigiana o del commercio. Nelle Marche gli imprenditori over 70 alla fine di giugno 2025 erano 10.594, pari al 14,1 per cento dei titolari delle 74.881 imprese individuali. Come numero di imprenditori anziani le Marche sono seconde solo all’Umbria che ha il 14,7 per cento di titolari d’impresa over 70. In Italia gli imprenditori anziani sono 314.824 (il 10,7 per cento dei 314.824 capitani d’azienda).