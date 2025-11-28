“Scaldiamo Gaza un goal alla volta”, Real Porto Senigallia per i bambini della Palestina La squadra di Terza Categoria ha disputato una partita di campionato con una maglia speciale, ora all'asta per beneficenza

“Scaldiamo Gaza un goal alla volta”, questo il nome del progetto lanciato dalla società sportiva Real Porto Calcio Senigallia in favore dei bambini e delle bambine di Gaza.

Nell’ambito delle iniziative globali per la Giornata mondiale dell’Infanzia del 20 novembre 2025, il sodalizio sportivo marchigiano presieduto da Marco Stefanelli, in collaborazione con l’associazione culturale Palestinese delle Marche – Sumud, venerdì 21 novembre ha realizzato e indossato una maglia speciale per affrontare la Treiese Sq. B., gara valida per l’ottava giornata di andata del girone D del campionato di Terza Categoria. Match conclusosi con la vittoria dei locali, attualmente al vertice della classifica, per 7 a 0 con doppietta di Moschini e reti di Pambianchi, Cinotti, Turchi, Polverari e Binetti.

Ispirate ai colori e alle figure della bandiera e della casacca della nazionale palestinese, le venti maglie dei giocatori del Real Porto Senigallia – iniziativa unica in Italia – sono state messe all’asta sulla piattaforma GoFundMe e verranno assegnate ai migliori donatori. Il ricavato, insieme alle offerte di coloro che hanno assistito venerdì sera alla partita in scena allo stadio Bianchelli di Senigallia, sarà interamente devoluto all’Associazione Culturale Palestinese delle Marche – Sumud per l’acquisto di vestiti e beni di prima necessità a favore dei bambini nella Striscia di Gaza in vista dell’inverno. Il cuore dello sport per il calore dei più piccoli, coloro che purtroppo pagano da sempre il prezzo più alto dei conflitti.

“Il Real Porto Senigallia – spiega il presidente della società, Marco Stefanelli – è presente nel tessuto sociale di questa città, e non solo. Teniamo molto agli atti concreti di solidarietà e volevamo fare qualcosa per i bambini palestinesi che dovranno affrontare questo lungo inverno freddo. Due gli scopi di questa iniziativa: sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi. Le maglie, che abbiamo appositamente creato per questa partita, saranno messe all’asta su GoFundMe così da raccogliere soldi da destinare all’associazione culturale Palestinese delle Marche – Sumud con l’obiettivo di portare un po’ di caldo alle bambine e ai bambini della Striscia di Gaza”.

La società sportiva Real Porto Calcio Senigallia specifica che “non vi è alcuna volontà di entrare nel merito delle questioni e delle ragioni storico-politiche alla base del conflitto israelo-palestinese, rappresentando l’evento esclusivamente un’occasione pubblica per stimolare ed invitare la Comunità Locale alla viva ed effettiva solidarietà a favore di chi, più di tutti, è chiamato, incolpevole di certo, a patire gli effetti della guerra: i bambini. Lo sport, e senz’altro il calcio per la sua natura da sempre popolare, è un vettore di fraternità ed unione tra le persone e i popoli, un ponte di pace avverso ogni discriminazione e contro tutte le guerre, in ogni luogo e tempo”.