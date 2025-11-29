Cybersicurezza: firmati protocollo e inaugurato CSIRT Regione Marche Si rafforza la collaborazione tra Regione, ACN e Procura generale della Repubblica di Ancona

Si consolida il rapporto di collaborazione tra Regione Marche, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Procura Generale della Repubblica di Ancona per contrastare i fenomeni sempre più frequenti legati agli attacchi informatici a danno del settore pubblico e privato.

Per implementare iniziative comuni nel settore della cybersicurezza è stato sottoscritto venerdì 21 novembre ad Ancona, nella sede della Regione, un protocollo d’intesa. A firmarlo, il presidente Francesco Acquaroli, il prefetto Bruno Frattasi per l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il procuratore Roberto Rossi, per la Procura Generale della Repubblica presso La Corte di Appello di Ancona. Era presente anche l’assessore regionale alla Digitalizzazione, Tiziano Consoli.