Insieme per gli altri, iniziative benefiche Un concerto anche a Senigallia per i 6 anni dell'associazione

Ulteriore iniziativa benefica dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” in occasione dei suoi primi sei anni di attività.

L’orchestra propone, in occasione del sesto di attività, un calendario che, stampato in 2000 copie, sarà poi distribuito in offerta ai concerti dell’orchestra. Il ricavato sarà destinato totalmente a sostegno di iniziative benefiche.

L’Orchestra “Insieme per gli Altri” si augura che il calendario sia di buon auspicio per tutti, che l’aspettativa di Serenità e di Augurio possa entrare nelle case e nei luoghi di coloro che lo riceveranno.

Augurare il Buon Natale e delle Serene festività di fine Anno a tutti sarà il nostro primario desiderio e lo faremo nel modo che più ci è congeniale: mettendo la Musica al centro del nostro piccolo ma piacevole Universo.

Il calendario darà testimonianza di alcuni, significativi passaggi della nostra attività ed una particolare sottolineatura va fatta in favore di chi ci ha accolto, con animo buono e generoso, nei propri luoghi, nelle loro piazze e nelle tante Città della nostra Italia.

Fine anno è occasione anche di un resoconto dell’attività “solidale” svolta nei primi 6 anni che esponiamo in numeri:

• n. 234 CONCERTI IN 82 località del territorio nazionale;

• COLLABORAZIONI SINERGICHE con n. 138 tra Associazioni benefiche ed Enti Istituzionali

• RACCOLTA FONDI PER circa € 110.000,00 interamente devoluta alle associazioni che hanno richiesto le nostre esibizioni

• REALIZZATO un CD prodotto in 5000 copie il cui ricavato della vendita è stato devoluto interamente alla Lega del Filo d’Oro.

• SOTTOSCRITTO, a seguito di una partnership con Avis Regionale Abruzzo, un protocollo d’Intesa con tutta la rete territoriale associativa d’Abruzzo, presenziando già a diversi eventi nel territorio abruzzese.

• REALIZZATE 5 edizioni (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025) di un calendario solidale per un totale di 10.000 copie

• INSIGNITA del riconoscimento “Premio città di Staffolo 2024”

• Socio onorario della Fondazione “Gaspare Spontini”

Abbiamo già approntando il calendario dei prossimi concerti, in continuo aggiornamento, che a beneficio delle persone interessate, riportiamo di seguito l’indicazione degli eventi le cui date sono state già prefissate sempre nel segno della nostra mission solidale.

• 29 novembre – Ore 21.15 Porto San Giorgio (FM) Teatro Comunale;

• 04 dicembre – Ore 16.00 Osimo (AN) Sede Nazionale della Lega del Filo d’Oro in occasione della giornata internazionale per persone con disabilità;

• 06 dicembre – Ore 18.00 Lanciano (CH) Cattedrale della Madonna del Ponte.

• 09 dicembre – Ore 21.00 Caldarola (MC) Teatro Comunale anniversario 6° anno associazione “Orchestra Insieme per Gli Altri”

• 13 dicembre – Ore 18.00 Serra San Quirico (AN) Chiesa Santa Lucia.

• 14 dicembre – Ore 18.00 Amandola (FM) Chiesa Sant’Agostino.

• 27 dicembre – ore 21.00 Montecosaro (MC) Teatro Comunale – a favore Cooperativa “Il Talento”

• 29 dicembre – ore 21.15 San Severino Marche (MC) Basilica di San Lorenzo in Doliolo

• 03 Gennaio – ore 18.00 Senigallia (AN) Auditorium San Rocco

• 04 Gennaio – ore 17.00 Sarnano (MC);

• 10 Gennaio – ore 18.00 Belforte del Chienti ( MC) Chiesa di Sant’Eustacchio.

Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook “Orchestra Insieme Per Gli Altri” dove è possibile avere notizie sempre aggiornate sugli eventi in programma.

