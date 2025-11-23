Dardust, Allegrini, Dindo, Rossi, Oliva per la nuova stagione sinfonica FORM Quasi 80 concerti da gennaio a maggio nei maggiori teatri delle Marche e non solo - VIDEO

Nuova stagione sinfonica di Musicattraverso. La FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana presenta il programma 2026 con opere che vanno dal barocco all’epoca contemporanea tratte dal grande repertorio sinfonico-concertistico, comprese alcune di forte appeal popolare, e integrate con brani che attingono in modo trasversale a generi diversi, dal pop al folk fino alla musica per il cinema.

Presentato la mattina di lunedì 17 novembre il cartellone nella sala Raffaello della Regione Marche dal sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale con delega alla Cultura Silvia Luconi, dal direttore artistico FORM, Francesco Di Rosa e dal presidente FORM Fabrizio Del Gobbo.

“Il 2025 è stata una stagione molto positiva con un aumento importante di pubblico e in particolare di quello giovane – dichiara Del Gobbo –, frutto del lavoro che stiamo svolgendo sul territorio, sia in teatro che nelle scuole. Un’altra buone notizia è la conferma per il prossimo biennio del Maestro Francesco Di Rosa alla direzione artistica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana”.