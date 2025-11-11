Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Versione ottimizzata per la stampa
L’Istituto nazionale di Geofisica ricorda il terremoto del 1930 a Senigallia

"Stimammo una Magnitudo di 5,83 con epicentro a Senigallia in data 30 ottobre"

757 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia

La pagina ufficiale dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia nei giorni scorsi ha ricordato il tragico terremoto di Senigallia, avvenuto il 30 ottobre 1930.


Nella Rubrica Accadde Oggi, l’Istituto ha scritto:
“1930 – Senigallia, Marche – Magnitudo stimata (Mw) 5,83
data: 30 ottobre 1930
Magnitudo stimata Mw: 5,83
Intensità: VIII
Latitudine e Longitudine: 43.689 13.385
La scossa principale ebbe effetti molto gravi lungo tutta la costa adriatica anconetana tra Sirolo e Fano, il che fa ipotizzare un epicentro con ogni probabilità localizzato nel mare Adriatico nei pressi del litorale di Senigallia”.

Le vittime furono 18, Senigallia ebbe danni gravissimi.

L’Istituto ha anche pubblicato la foto qui riportata.

Qualche anno fa, Senigallia Notizie aveva pubblicato questo articolo a ricordo dei fatti:

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 11 novembre, 2025 
alle ore 13:41
Tags


