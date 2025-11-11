Giornata dei Poveri anche a Senigallia Iniziativa della locale Caritas

La Giornata mondiale dei poveri nasce dal Giubileo della Misericordia, affinché la Chiesa, attraverso azioni tangibili da parte delle comunità cristiane, diventi sempre più segno della carità di Cristo verso gli ultimi e le persone più vulnerabili.

Con questo intento Caritas Senigallia organizza alle 18 di venerdì 14 novembre un momento insieme aperto a tutti presso il seminario vescovile di Senigallia, in via Cellini 13, proprio in occasione della nona Giornata mondiale dei poveri.

Sarà l’occasione per raccontare le attività che cercano di contrastare e comprendere le povertà del territorio diocesano, le sfide che Caritas ci trova a mettere in atto e in modo particolare l’impatto che l’impegno svolto ha sulle fragilità del territorio e della comunità. Il racconto avverrà anche attraverso la presentazione dell’ultimo bilancio sociale, insieme a Massimo Ronchini, esperto in management dell’economia sociale e redattore del suddetto bilancio. “Il nostro bilancio sociale” spiega don Giancarlo Giuliani, direttore di Caritas Senigallia “non serve tanto a ripensare alle cose fatte in favore dei bisognosi, quanto a valutare se le nostre azioni sono state in grado di migliorare la vita delle persone coinvolte”.

Durante l’incontro verrà rilanciata la Social Caritas, strumento oggi rinnovato e attualizzato, che in questi 15 anni ha dato qualità e continuità alle azioni di Caritas, coinvolgendo in modo costante e partecipe tanti volontari e volontarie delle parrocchie e i donatori. Ai referenti delle parrocchie verrà consegnato il nuovo materiale di promozione della Social Caritas e spiegato il modo di utilizzo.

Nell’atrio del seminario sarà visitabile la mostra Photovoice, creata da Cristiano Bettini, il quale esporrà l’idea del suo progetto fotografico, che nasce dal lavoro e dagli sguardi dei TIS (tirocini di inclusione sociale), accompagnati in un percorso di crescita personale e reinserimento sociale e lavorativo, in un’ottica artistica e umana. A conclusione dell’incontro per i partecipanti ci sarà un momento conviviale con buffet.

Il tema della giornata è un invito a riflettere sulla speranza che si trova nella fede di fronte alle fragilità della vita, collegandosi anche all’anno giubilare: i poveri devono essere posti al centro dell’opera pastorale e l’aiuto verso di loro rappresenta un atto di giustizia e di fede, non solo di carità. Per questo motivo il versetto biblico che fa da filo conduttore alla celebrazione della Giornata mondiale dei poveri 2025 è “Sei tu, mio Signore, la mia speranza”.