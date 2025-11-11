Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Ottica Casagrande Lorella - Ottica a Senigallia

Consegnato a Senigallia al prof. Guido Silvestri il premio La Sciabica 2025 – FOTO

Pubblico numeroso per la cerimonia, arricchita da un'intervista all'illustre immunologo e animata da "La Sciabica Folk"

Premio La Sciabica 2025 al prof. Guido Silvestri

Giunto alla XXI edizione, la cerimonia di consegna del Premio La Sciabica 2025 al prof. Guido Silvestri ha segnato momenti di grande emozione nel pomeriggio di domenica 9 novembre all’Auditorium San Rocco di Senigallia.

Il prof. Silvestri, immunologo, virologo e divulgatore scientifico nato a Perugia ma cresciuto e formatosi a Senigallia, è da anni impegnato alla Emory University di Atlanta (USA), dove dirige un prestigioso laboratorio di ricerca sull’AIDS.

Davanti ad un numeroso pubblico, intervistato da Mauro Pierfederici, ha evidenziato i passaggi importanti del mondo della ricerca sull’AIDS e nei meccanismi molecolari, nella campo della prevenzione vaccinale e della terapia.

Il gruppo musicale “La Sciabica Folk” ha arricchito e animato il pomeriggio. Presenti alla consegna del riconoscimento a Guido Silvestri, assegnato per rilevanti meriti scientifici, l’assessore comunale alle frazioni Gabriele Cameruccio, l’europarlamentare Carlo Ciccioli, il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, il consigliere comunale Dario Romano 

