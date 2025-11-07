Il progetto “Oltre l’Orchestra” porta l’inclusione in musica Da Senigallia parte una nuova rete di armonia sociale

Un nuovo capitolo di innovazione sociale e culturale si apre nelle Marche grazie al progetto “Oltre l’Orchestra”, promosso dall’Associazione Oltrelamusica APS in collaborazione con la Cooperativa Sociale Stella del Mattino e Harmonia APS, con il cofinanziamento della Regione Marche.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 8 novembre alle ore 10.30 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e del terzo settore.

“Oltre l’Orchestra” nasce dall’esperienza dell’Associazione Oltrelamusica, recentemente protagonista dell’apertura della nuova sede di Falconara Marittima, e prosegue un percorso che utilizza la musica come linguaggio universale di inclusione e benessere. Il progetto punta alla creazione di un’orchestra integrata, composta da persone con disabilità, anziani residenti in case di riposo, detenuti, bambini con disturbi dell’apprendimento, studenti provenienti da diversi ordini e grado e giovani stranieri.

L’iniziativa valorizza il valore terapeutico e sociale della musica, trasformandolo in strumento di coesione e partecipazione attiva.

Dal punto di vista globale, “Oltre l’Orchestra” si distingue per la sua innovatività poiché rappresenta uno dei pochi modelli al mondo di orchestra integrata itinerante, che non solo include diverse categorie di persone, ma le riunisce in un’orchestra unitaria con un metodo partecipativo inclusivo e strutturato.

Il progetto incarna inoltre una forte volontà di creare rete con il tessuto associativo, enti e imprese del territorio, con l’obiettivo di favorire sinergie, scambio di competenze e collaborazione continua. Si vuole promuovere non solo inclusione sociale, ma anche una nuova economia della solidarietà dove ogni soggetto partecipa attivamente alla crescita sostenibile della comunità.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il progetto e le sue iniziative, che rappresentano un’eccellenza per il territorio marchigiano e un modello di riferimento per l’inclusione musicale e sociale a livello nazionale.

“Oltrelamusica” e i suoi partner continuano così a promuovere uno sviluppo sostenibile fondato sulla crescita umana, diffondendo un messaggio chiaro: un territorio che ascolta tutte le sue voci è un territorio che sa davvero innovare.

da Oltrelamusica APS