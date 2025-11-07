Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Terremoto 2022: incontro in regione Marche con i cittadini terremotati

Prorogato Contributo Autonoma Sistemazione fino a fine 2025. Comuni invitati ad aggiornare avanzamento interventi finanziati

Shakemovie - Propagazione onde sismiche terremoto 9 novembre 2022

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 6 novembre a Palazzo Raffaello un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e alcuni rappresentanti dei cittadini che sono stati colpiti dal sisma del novembre 2022.

L’incontro è stato importante per fare il punto della situazione rispetto alla ricostruzione privata. Arriva grazie al lavoro congiunto degli enti coinvolti la risposta per le famiglie sfollate dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro colpite dal sisma del novembre 2022: il Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas), sospeso da marzo a causa della scadenza dello stato di emergenza, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
