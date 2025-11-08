Logo farmacieFarmacie di turno


Attenzione a falsi SMS e chiamate che si spacciano per il servizio CUP Marche

Numeri che iniziano per 899: non rispondere né richiamare

Cronaca
Chiamata su smartphone da numero sconosciuto, truffa telefonica

L’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche informa la cittadinanza che stanno circolando SMS e chiamate da numeri che iniziano per 899, spacciandosi per il servizio CUP. Si tratta di potenziale truffa finalizzata ad addebitare costi sul traffico telefonico verso numerazioni a pagamento.

Invitiamo tutti a non rispondere e non richiamare questi numeri. Ricordiamo che per contattare il CUP è necessario utilizzare esclusivamente i canali ufficiali

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Sabato 8 novembre, 2025 
alle ore 12:00
