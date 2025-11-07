Confluenze, GSA, Italia Nostra Senigallia: “Abbiamo riaperto il PercorriMisa!” "Il Comune riceve finanziamenti regionali per manutenzione. Ci chiediamo perchè non voglia prendersi cura di questo percorso"

279 Letture Cronaca

Grazie alla volontà e alla organizzazione delle associazioni Confluenze, Gruppo Società e Ambiente, Italia Nostra, dal 28 settembre, è stato riaperto il PercorriMisa.

Preceduti da un mezzo meccanico che ha tagliato i canneti più folti, i volontari delle tre associazioni hanno provveduto, in queste settimane, alla rimozione della vegetazione trinciata, al ripristino di alcuni passaggi interrotti, al taglio dell’erba, alla rimozione e raccolta dei rifiuti. I risultati si vedono dalle fotografie di questo articolo.

Ora questa strada pubblica di 10 km torna di nuovo percorribile in bicicletta!

Sappiamo che il comune di Senigallia riceve finanziamenti dalla regione Marche per la manutenzione di questa pista ciclabile/strada di polizia idraulica: ci chiediamo perché non li abbia più utilizzati dopo l’alluvione del ’22.

Per chi non lo sapesse il PercorriMisa è una strada larga circa 3 m, in ghiaia, con un massello di 20 cm di ciottoli, che costeggia il Misa sul piede esterno dell’argine destro, dal centro commerciale Il Molino fin oltre Bettolelle (con alcune piazzole di sosta), costata 560.000€, realizzata dalla Provincia di Ancona, con un finanziamento europeo, ed inaugurata nel 2013.

Ci chiediamo perché, come in altre realtà a noi vicine quale l’Esino, la nostra amministrazione non voglia prendersi cura di questo percorso meta di tanti cicloamatori e famiglie con animali, della nostra zona e non solo. In fondo basterebbe solo rimuovere in alcuni tratti il fango che si è depositato dopo l’alluvione. Sicuramente costituirebbe, un’alternativa al transito in bicicletta lungo la pericolosa strada statale Arceviese, un arricchimento dell’offerta turistica cittadina, un’integrazione della rete di piste ciclabili esistente e della nascente ciclovia Adriatica.

Da Confluenze, GSA, Italia Nostra Senigallia